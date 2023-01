Evil Invaders & Warbringer Tour 2023: haben Mason als Opener bekannt gegeben

Am 25.03.2023 startet die Ravaging Europe Tour in Essen. Evil Invaders, Warbringer und Schizophrenia werden dabei von Mason aus Australien unterstützt, die kürzlich als Opener bekannt gegeben wurden und mit ihrem technischen Thrash perfekt ins Billing passen. Am Tag zuvor spielt das Package ein Festival in Belgien. Zudem wird es am 27.3. eine weitere Show in Belgien geben.

Evil Invaders, Warbringer (co-headline)

+ Schizophrenia

+ Mason

24.03.2023 BE Aalst – Oilsjt Omploft

25.03.2023 DE Essen – Turock

26.03.2023 FR Colmar – Le Grillen

27.03.2023 BE Namur – Le Belvedere (neu)

28.03.2023 DE Kassel – Goldgrube

29.03.2023 DE Mannheim – 7er Club

30.03.2023 DE Leipzig – Hellraiser

31.03.2023 DE Hamburg – BHF Pauli

01.04.2023 DK Copenhagen- BETA

02.04.2023 DE Berlin – Cassiopeia

03.04.2023 PL Warsaw – Hydrozagadka

04.04.2023 PL Krakow – Kamienna12

05.04.2023 DE Munich – Backstage Halle

06.04.2023 CZ Prague – Modra Vopice

08.04.2023 CH Sursee – Kulturwerk 118

09.04.2023 AT Dornbirn – Schlachthaus

10.04.2023 AT Vienna – Viper Room

11.04.2023 CH Martigny – Cave Du Manoir

13.04.2023 FR Lyon – Rock n Eat

14.04.2023 FR Pau – L’Ampli

15.04.2023 ES Barcelona – La Nau

16.04.2023 ES Madrid – Nazca

17.04.2023 ES Mos Pontreveda – Sala Rebullón

18.04.2023 ES Granada – Sala El Tren

19.04.2023 ES Zaragoza – Sala Lo Intento

20.04.2023 FR Nantes – Le Ferrailleur

21.04.2023 FR Paris – Backstage By The Mill

22.04.2023 NL Arnhem – Willemeen

23.04.2023 NL Helmond – Cacaofabriek

24.04.2023 DE Hannover – Cafe Glocksee

30.04/2023 NL Rotterdam – Baroeg

Evil Invaders veröffentlichten ihr neuestes Meisterwerk Shattering Reflection Anfang April letzten Jahres, das von Presse und Fans extrem gut aufgenommen wurde. Diverse Medien lobten die erfrischend progressive Herangehensweise der Band an den traditionellen Heavy und Speed/Thrash Metal, mit der sie sich deutlich von den anderen Bands der traditionellen Metal-Szene abhebt.