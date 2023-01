Neophobics Albumrelease „Above“ am 28.01.2023 in der Zollkantine Bremen (Vorbericht)

Eventname: Above Releaseparty

Bands: Neophobic, Scythe Beast und Verweser

Ort: Zollkantine Bremen, Hansator 1, 28217 Bremen

Datum: 28.01.2023

Kosten: 10,00 € AK

Genre: Death Metal, Black Death Metal

Besucher: 150

Veranstalter: Neophobic

Link: https://www.facebook.com

Die fünf Protagonisten von Neophobic aus dem Bremer Umland haben am 22.11.2022 ihr Debütalbum namens Above herausgebracht und nun wird es Zeit, dieses auch ordnungsgemäß zu feiern. Die Releaseparty steht am 28.01.2023 an und welche Location wäre dafür besser geeignet, als die Zollkantine in Bremen.

Zu dem Album gibt es natürlich auch ein Review: https://time-for-metal.eu/neophobic-above/

Einen kleinen Vorgeschmack könnt ihr hier hören:

Unterstützt werden die Norddeutschen von der Band Scythe Beast. Die Combo aus Diepholz wird euch mit ihrem melodischen Death/Thrash ordentlich einheizen.

Außerdem sind noch die Black Metaller von Verweser am Start. Die Niedersachsen haben besonders in Norddeutschland schon einige Bühnen bespielt und haben auch am 22.11.2022 ein Album (III) herausgebracht. Da schließt sich der Kreis.

Also kommt alle am 28.01.2023 in die Zollkantine, es lohnt sich!