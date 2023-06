Hollywood Vampires – Live In Rio

Hollywood Vampires, die legendäre Rockband bestehend aus Alice Cooper, Joe Perry, Tommy Henriksen und Johnny Depp, hat ihre Fans mit einem brandneuen Livealbum namens Live In Rio beglückt. Das Werk wurde am 02.06.2023 von earMUSIC veröffentlicht und bietet den Zuhörern eine mitreißende Rockerfahrung. Unterstützt wird die Truppe in Rio unter anderem von Andreas Kisser, Lzzy Hale, Duff McKagan, Matt Sorum und Zak Starkey. Mit einer Laufzeit von 54 Minuten und 28 Sekunden präsentieren die Hollywood Vampires eine energiegeladene Performance, aufgenommen während ihres Auftritts in Rio de Janeiro. Man taucht wortwörtlich ein in die pulsierende Atmosphäre des Rocks und kann die kraftvollen Klänge dieser ikonischen Formation genießen, die in jedem Track eine Überraschung parat hält. Moderne Rock Melodien gleiten immer wieder in Old School Gefilde. Der Spagat zwischen dem Classic Rock und frechem Hard Rock der neueren Epoche gelingt nahezu perfekt. Bei dem Knowhow auch kein Wunder. Alice Cooper ist gewohnt stark unterwegs. Auch im hohen Alter kann der amerikanische Rocker immer wieder aufs Neue begeistern. Meine persönlichen Höhepunkte lauten Whole Lotta Love und School’s Out. Das Led Zeppelin Cover beinhaltet so viele einmalige Facetten und wurde von den Künstlern auf höchstem Niveau und mit Mundharmonika-Passagen umgesetzt. School’s Out greift ganz lässig Another Brick In The Wall auf und macht aus den zwei Nummern einen heißen Ritt durch die Rockmusik Hölle. Die Fans in Brasilien rasten nicht ohne Grund bei der Darbietung aus und das versteht sich zu Recht. Auf ihr laufenden Europa-Sommertour stehen die sieben Konzerte in Deutschland noch aus. Diese Chance sollte man sich nicht nehmen lassen. Hollywood Vampires sind keine charakterschwache Supergroup, die nur an die Geldbörse denkt, sondern die gespielten Werke auf einer ganz neuen Ebene zelebriert. Wer einmal Blut geleckt hat, wird wissen, was ich meine. Neben den beiden Highlights, die man auf dem 2015 erschienen Debüt Hollywood Vampires findet, stehen insgesamt 14 Kompositionen auf der Setlist. Darunter 7 And 7 Is, der Opener Raise The Dead und die beiden abschließenden Nummern Train Kept A-Rollin’ und Brown Sugar.

