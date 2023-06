Slipknot: veröffentlichten „Adderall“ EP in einer ereignisreichen Woche

Slipknot-Fans haben eine ereignisreiche Woche hinter sich, die unter anderem das Ausscheiden von Craig Jones aus der Band nach 27 Jahren und die Präsentation eines möglicherweise neuen Bandenmitglieds samt neuer Maske (siehe unten) sowie die Ankündigung einer Auszeit von M. Shawn „Clown“ Crahan beinhaltete, der sich um den Gesundheitszustand seiner Frau kümmern wird. Zeit, sich zur Abwechslung mal wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren: Musik! Die Band hat eine neue EP veröffentlicht, die den Titel Adderall trägt. Und das nicht von ungefähr, denn die 6-Track-Sammlung enthält u.a. die Demoversion, eine Instrumental-Version und eine „No Intro-„-Version des Songs vom aktuellen Album The End, So Far (Platz 1 der deutschen Charts), dazu das schaurige Instrumental Death March (das klingt wie eine verlangsamte, rückwärts abgespielte Version von Adderall) samt einem nicht minder schaurigen Video und die beiden neuen Tracks Red Or Redder und Hard To Be Here, mit denen Slipknot klanglich eine andere Seite von sich beleuchten.

Adderall EP Tracklist:

1. Death March

2. Adderall – No Intro

3. Adderall – Rough Demo

4. Red Or Redder

5. Adderall – Instrumental

6. Hard To Be Here

Die Adderall EP ist jetzt überall als Stream/Download erhältlich. In den nächsten Wochen sind Slipknot live in Deutschland unterwegs.

