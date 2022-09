Seraina Telli: veröffentlicht „Modern Warrior“, die neue Single von ihrem Solodebüt „Simple Talk“

Female Fronted Rock hat ein neues Gesicht: Seraina Telli

Die charismatische Schweizerin hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Optisch wie musikalisch. So bunt und variantenreich wie ihre Haarfarben, eines ihrer typischen Erkennungsmerkmale, ist auch ihre Musik. Seraina Telli lässt sich dabei ungern auf eine Stilrichtung festlegen, wie ihre bisherige musikalische Karriere zeigt.

Jetzt ist die Zeit reif für ihr Solo-Projekt, benannt nach ihr selbst: Seraina Telli

Mit Modern Warrior setzt das Schweizer Multitalent Seraina Telli ein fettes Ausrufezeichen. Die ehemalige Frontfrau von Burning Witches vereint alles, was die moderne Rockwelt aktuell dringend braucht: Tolles Songwriting, Stimmgewalt, musikalische Vielseitigkeit, künstlerischen Tiefgang und eine richtig starke Attitude. Gepaart mit ihrer Authentizität ist Seraina Telli die ideale Mischung aus Powerfrau und vielversprechender Künstlerin.

Hier könnt ihr euch das Video zu Modern Warrior ansehen:

Seraina Telli kommentiert: „Ich bin wie ich bin und das ist genau richtig so!“

Diese Message ist Seraina Telli ein großes Anliegen. Gerade andere Frauen möchte sie damit motivieren, an sich zu glauben, ganz bei sich zu sein und vor allem auch, es zu bleiben.

Bunt-laut-anders-und vor allem-nicht artig! Mit einem Musikstil, den „Straight in your Face Rock" nicht besser beschreiben könnte.

Die Releaseparty zum Album wird am 23.10 in der Ambossrampe in Zürich gefeiert!

Tourdaten 2022

04.11. Exil, Göttingen – D

05.11. Manitu, Forst – D

Im November und Dezember begleitet Seraina Telli als Support die Tour von CoreLeoni



10.11. UrRock Festival, Sarnen – CH

11.11 Airport Obertraubling, Regensburg – D

12.11 Kaminwerk – Memmingen – D

14.11 Hirsch, Nürnberg – D

15.11 Colos Saal, Aschaffenburg – D

16.11 Stadthalle, Tuttlingen – D

19.11. Sporthalle Campus, Huttwil – CH

20.11 Druso, Ranica BG – IT

22.11 Temus, Agno – CH

24.11 Matrix, Bochum – D

26.11 Sputnikhalle, Münster – D

28.11 Backstage, München – D

29.11. Mühle Hunziken, Rubigen – CH

02.12. Musigburg, Aarburg – CH

03.12. Z7, Pratteln – CH

04.12. Schüür, Luzern – CH

07.12. Kofmehl, Solothurn – CH

08.12. Gaswerk Eventbar, Seewen – CH

09.12. Hall Of Fame, Wetzikon – CH

10.12. Kufa, Lyss – CH

Line-Up:

Seraina Telli – Gesang, Gitarre

Alice Lane – Bass

Rico H. – Schlagzeug

Seraina Telli online:

https://serainatelli.com/

https://www.facebook.com/serainatelliofficial

https://www.instagram.com/serainatelliofficial/?hl=de