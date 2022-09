Sword: enthüllen Albumdetails, posten offizielles Video zu neuer Single „(I Am) In Kommand“

Das kanadische Metal-Vierergespann Sword hat heute den Titel, die Tracklist und das VÖ-Datum ihres kommenden Albums veröffentlicht!

Das neue Studioalbum trägt den Namen III und wird am 25.11.2022 bei Massacre Records erscheinen – hier kann man das Album bereits vorbestellen, bzw. es sich digital vormerken: https://lnk.to/swordIII

Das Coverartwork wurde unter der künstlerischen Leitung von Mike Plant designt. III wurde von Glen Robinson gemischt und von Rob Goldman gemastert.

Das war aber noch nicht alles an Neuigkeiten, denn gestern haben Sword auch ihre neue Single (I Am) In Kommand nebst dazugehörigem offiziellen Video veröffentlicht!

Schaut euch das Video hier an:

Auf https://bfan.link/iaminkommand-single findet ihr diverse Streaming-Links zur neuen Single.

Die Band über den Song:

„(I Am) In Kommand ist eine Hymne an die Selbstbestimmung, die ihre Wurzeln in der festen Überzeugung hat, dass man das Leben ohne Angst und Reue leben muss. Mut und Ehre sind der Wegweiser, um die volle Kontrolle über das eigene Leben zu erlangen und „In Kommand“ zu sein!“

Sword-Fans können sich bereits auf den Herbst freuen, denn die Band wird dann in Kanada auf Tour gehen. Die genauen Termine werden demnächst enthüllt.

Die Tracklist zu III findet ihr in unserem Release-Kalender:

Pre-order: https://lnk.to/swordIII

Release-Datum: 25.11.2022

Verfügbare Formate: Jewel Case CD • Ltd. Vinyl LP • Digital

Sword online:

https://www.swordmetalized.com

https://www.facebook.com/Sword.Metalized

https://www.instagram.com/sword.metalized