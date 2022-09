Coast Rock Festival 2022 am 23.09.2022 und 24.09.2022 im Live Music Center Emden, Hinte (Vorbericht)

Festivalname: Coast Rock Festival 2022

Bands: Infest, Anasarca, Schizophrenia, Traitor, De Winnewupps, Warfect, Shuulak, Havamal, Knife, Zornheym, 1914

Ort: Live Music Center Emden, Hinte

Datum: 23.09.2022 – 24.09.2022

Kosten: Freitag, 23.09.2022 – 22,00 € VVK + Abendkasse, Samstag, 24.09.2022 – 27,50 Euro VVK + Abendkasse, 38,50 € beide Tage VVK + Abendkasse

Genres: Death Metal, Black Metal, Thrash Metal, Heavy Metal, Metal

Tickets unter: https://ticket2go.de/#!/event/3227

Veranstalter: Fokken & Müller GmbH & Co. Musikvertriebs KG, S. Wedderman

Link: https://www.coastrock-festival.de/de/

Das Coast Rock Festival im schönen Ostfriesland lädt erneut zum Feiern ein. Nachdem man im Vorjahr eine abgespeckte Version durchführen konnte (die Gründe dürften bekannt sein), greift man nun zwei Tage in die Ruder. Das Orgateam hat eine bunte Mischung aus mehreren Metalrichtungen auf die Beine gestellt.

Sowohl der Vorverkauf als auch die Abendkasse liegen bei 22,00 Euro am Freitag, bei 27,50 Euro am Samstag und bei 38,50 Euro für Freitag und Samstag.

Als Headliner konnte die Thrash Metal Band Traitor engagiert werden, die sicherlich einige Songs aus ihrem in diesem Jahr veröffentlichten Alben namens Exiled To The Surface zocken wird. Die Balinger sind am Freitag Headliner. Der Freitag ist auch der härtere Tag. Außerdem spielen noch die serbischen Death Thrasher von Infest, die Ostfriesen Deather von Anasarca und die Death Thasher Schizophrenia aus Belgien.

Am Samstag konnte man als Headliner die Band 1914 aus der Ukraine buchen. Im letzten Jahr erschien ihr drittes Album Where Fear And Weapons Meet und dieses Jahr haute man noch eine neue Single heraus. Die Blackened Death Doomer konnten dieses Jahr auch auf dem Party.San auftreten.

Wer eine Band sucht, die auf der Bühne richtig Gas gibt, ist bei De Winnewupps genau richtig.

Seit 2014 machen sie plattdeutschen Heavy Metal und ziehen seitdem das Publikum in ihren Bann.

Wir kennen sie alle, die Death Metal Helden, die Black Metal Urgesteine, die symphonischen Wikinger aus Schweden. Und dann gibt es da noch echte Thrash Metal Granaten aus dem Hause Napalm Records wie Warfect!

Havamal! Energiegeladen, mal melodisch, mal brutal, mal symphonisch. Eine schwedische Symbiose aus klassischem Viking, einer Prise Black Metal und auch melodischem Death Metal.

Shuulak – moderner Heavy Metal aus den Niederlanden, deren Songs die Besessenheit des Menschen von Dingen erforschen, die ihn nur zerstören würden.

Rostfreier Stahl, geschmiedet in den heißen Winden des Hades. Schreiend schwarzer Speed Metal Punk aus dem Herzen – so umschreibt die Marburger Combo Knife ihre Mucke. Klingt vielversprechend.

Zornheym – diese „symphonic extreme metal“ Band kommt aus Stockholm und wurde vom multi-instrumental Mastermind und Songwriter Zorn gegründet. Nachdem er sich von seiner früheren Band Dark Funeral getrennt hatte, entschloss er sich, in seiner neuen Band Zornheym traditionellen Metal mit Symphonie zu verbinden.

Das Billing, die Umgebung und die Preise zwingen einen förmlich dazu, das Coast Rock Festival zu besuchen.