Parkway Drive am 09.09.2022 in der Quaterback Arena Leipzig

Event: Viva The Underdogs – European Revolution Tour

Bands: Lorna Shore, While She Sleeps, Parkway Drive

Ort: Quaterback Immoblien Arena Leipzig

Datum: 09.09.2022

Kosten: 67,35 €

Genre: Metalcore

Besucher: ca. 7.500

Veranstalter: IC Music And Apparel GmbH / Kingstar GmbH

Links: https://parkwaydriverock.com/

https://whileshesleeps.com/

Setliste:

Glitch Prey Carryon Vice Grip Dedicated Cemetary Bloom The Void/ Die Leere (Beginnt als “The Void” und geht dann ins deutsche Pedant “Die Leere” über, welches somit sein Live-Debüt feiert) Ground Zero Schattenboxen (mit Casper) Darker Still Bottom Feeder Crushed Wild Eyes

Glanzvoller hätte der Auftritt von den Jungs von Parkway Drive nicht laufen können! Sie eröffnen am Freitag, dem 9. September, in der er Quarterback Immobilien Arena in Leipzig ihre Viva The Underdogs – European Revolution Tour und liefern ein Hammerbrett mit aktuellen Songs und Klassikern ab.

Rund 7.500 bunt gemischte Fans versammeln sich in Leipzig, um die Australier mal wieder live zu erleben – und werden auch nicht enttäuscht.

Würdige Einheizer findet man in den Amerikanern von Lorna Shore, die erst mal testen, wie kraftvoll die Boxen sind und nach ihrem fulminanten Auftritt beim Summer Breeze jetzt mit Parkway Drive und While She Sleeps die Tour bestreiten. Eine gute halbe Stunde kann die Deathcoreband dem Publikum einheizen, das sie begeistert feiert.

Sie zeichnen sich vor allem durch ihre Blastbeasts und Breakdowns zu nachvollziehbaren Melodien aus und achten immer darauf, den Spannungsbogen ihrer Songs hochzuhalten. Eine verdammt gute Mischung!

Gegen 19:20 Uhr entert die britische Hardcore Band While She Sleeps die Bühne. Zur großen Freude der pogo- und tanzfreudigen Menge, die von Anfang an mit der Band mitgeht und im Pit und beim Crowdsurfen alles gibt. Aber nicht nur sie – auch Sänger Lawrence “Loz” Taylor tanzt und hüpft die laufstegähnliche Bühne rauf und runter und genießt ein “Crowdsurfingbad” in der Menge.

Die Band hat einfach Spaß an ihrem 40-minütigen Auftritt und vermittelt das auch dem Publikum, das sie immer wieder zum Tanzen, Crowdsurfen und “Sich selbst feiern” anfeuert – was natürlich gleich in die Tat umgesetzt wird. Die Briten überzeugten in der Vergangenheit immer wieder mit ihren Livequalitäten und stellen diese auch in Leipzig unter Beweis.

Dabei bewegen sie sich zwischen Hardcoresound und eingängigen, poppigen Melodien, die sie gekonnt miteinander verknüpfen und eindrucksvoll in ihren Alben, wie zuletzt in Sleeps Society, präsentieren.

Erwartungsvoll sind jetzt die Augen auf die Bühne gerichtet, diese wird gleich noch ein Stück erweitert und Parkway Drive inszenieren gegen 20:35 Uhr gekonnt mit einer Lichtprojektion des neuen Albums Darker Still und Flammenträgern ihren Einzug. Winston McCall, ganz in Weiß gekleidet, eröffnet das Set mit dem aktuellen Reißer Glitch und ein paar Feuersalven und setzt den Klassiker Prey hinterher. “In einer verrückten Welt sollen alle mehr zusammenhalten” fordert er die Fans auf und natürlich zum “Spaß haben, singen, tanzen, Crowdsurfen –auf was immer ihr Lust habt”. Den Worten des Frontmanns folgen dann auch Taten und es geht heiß her in der Leipziger Quarterback Immobilien Arena und die Securitys haben alle Hände voll zu tun mit den crowdsurffreudigen Fans.

Carryon, Vice Grip und Dedicated folgen Schlag auf Schlag. Der charismatische Australier ist nach der langen Tourpause sichtlich angetan von dem deutschen Publikum und bedankt sich gebührend auch auf Deutsch bei seinen Fans, die die Band enthusiastisch feiern.

Immer wieder unterrahmen Feuerfunken, Knalleffekte und Lichtprojektionen die Songs, darunter natürlich der gleichnamige Song des neuen Albums Darker Still sowie Ground Zero und Bottom Feeder. Bei The Void wird der erste Teil in Englisch, der zweite Teil in Deutsch – Die Leere präsentiert und zu dem Song Schattenboxen ist kein Geringerer als Casper selbst mit auf der Bühne und performt mit Winston, der zwischenzeitlich zu schwarzem T–Shirt mit passendem Jackett gewechselt ist. Auch vier Violinenspielerinnen umrahmen das Set und sorgen für noch mehr Stimmung bei einzelnen Liederparts. Parkway Drive wissen einfach, wie man perfekt inszeniert und eine Show richtig in Szene setzt. Die letzten beiden Nummern nach zwei schweißtreibenden Stunden sind die Klassiker Crushed und Wide Eyes, inklusive Feuerregen – erst dann lässt die tobende Menge die Band von der Bühne!

Fazit: Leipzig hat die Messlatte beim Tourstart ganz schön hochgelegt und die Bands rund um Parkway Drive haben perfekt abgeliefert!

Parkway Drive sind aufgrund ihrer musikalischen Vielfalt mittlerweile so breit gefächert, dass die Band nicht nur das “normale” Metalpublikum anzieht, sondern auch Fans anderer Musikrichtungen. Dies wirkte sich auch auf den gestrigen Abend aus, der weitaus mehr aggressivere Tendenzen im Publikum aufzeigte als bei einem “gewöhnlichen” Metalkonzert. Der einzige Wermutstropfen des sonst fulminanten Abends!