Seraina Telli: veröffentlicht neue Single „I’m Not Sorry (Acoustic – Live From The Cave)“

Seraina hat eine neue Single I’m Not Sorry (Acoustic – Live From The Cave) veröffentlicht:

„In Your Face Rock“ in neuem Gewand! Mit der Akustik Version ihrer Rock-Hymne I’m Not Sorry, lernt die Welt ein weiteres Spektrum der Kreativität von Seraina Telli kennen. Die Lyrics und die Bedeutung des Songs bekommen eine noch größere Bedeutung, nimmt man ihr für einmal die tosende Band und lässt sie mit Akustikgitarre und ihrer unverwechselbaren Stimme alleine.

Die elektrische Version des Songs ist Teil des hochgelobten Seraina Telli Debutalbums Simple Talk, welches am 21.10.2022 bei Metalville Records (Rough Trade) veröffentlicht wurde und sensationell auf Anhieb auf #2 in die Schweizer Charts eingestiegen ist.

Seraina Telli Links:

https://serainatelli.com/

https://www.facebook.com/serainatelliofficial