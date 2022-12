Time For Metal: Unsere Lieblingssongs und das Album des Jahres 2022 – Teil 1

Wie in den letzten Jahren haben wir auch in diesem Jahr im Time For Metal-Team gefragt, was denn für jeden die musikalischen Highlights waren. Dafür haben unsere Teammitglieder ihre ganz persönlichen Lieblingssongs herausgesucht und das Top Album des Jahres gewählt. Das jeweilige Top Album des Jahres landet anschließend in unserem Social-Media-Battle und ihr könnt das TFM-Album des Jahres voten. Viel Spaß mit unseren Top five 2022!

Wie verlief dein „Musikjahr“ 2022?

Before The Dawn – Downhearted | Melodic Death Metal

Das war es nun, das Jahr 2022. Die Welt hat gelernt, mit Corona zu leben, bevor im Februar ein neues bösartiges Virus – in einer immer verrückter werdenden Welt – neues Unheil gebracht hat. In der Musikbranche hat endlich wieder eine gewisse Normalität Einzug gehalten. Konzerte konnten ohne irgendwelche Beschränkungen stattfinden. Aufatmen pur! Musikalisch war es nach meinem Empfinden ein ordentliches Jahr mit sehr vielen guten bis sehr guten Songs/Alben, was meine Auswahl zu den TOP 5 nicht einfach machte. Habe mich daher für die Songs entschieden, die mich einfach auf der Gefühlsebene packen und mitreißen konnten. Persönlich war 2022 für mich ein Jahr mit vielen Höhen und Tiefen und einigen Veränderungen, was zur Folge hatte, dass ich für meine Hobbys (leider auch) nur sehr wenig Zeit gefunden habe.

Es bleibt dabei: Was Tuomas Saukkonen anfasst, wird zu Gold. Ein anfangs typischer Midtempo-Song mit cleanem Gesang und einem so genialen Refrain, der mich mit seiner ekstatischen Wirkung nicht mehr loslässt. Gänsehaut pur! Freue mich auf das für 2023 angekündigte Album!

Evergrey – The Great Unwashed| Progressive/Power Metal

Welchen Song soll man von einem so starken Album, wie dem 2022er A Heartless Portrait nur auswählen: Meine Entscheidung fällt auf The Great Unwashed. Über die hervorragenden Gesangsqualitäten eines gewissen Tom S. Englund braucht man keine Worte mehr zu verlieren. In diesem leicht orientalisch angehauchten Song fahren die Schweden einen so genial gefühlvollen Refrain auf, der seinesgleichen sucht und der auch nach über 100 Mal hören nichts von seiner Wirkung verliert. Wow!

Jani Liimatainen – My Father’s Son| Melodic Power Metal

Jani Liimatainen, seines Zeichens u. a. seit 2019 Gitarrist bei Insomnium, mit seinem Solo-Debüt. My Father’s Son ist der Abschlusstrack des Albums. Mit Antti Railio als Gastsänger wartet der Song mit einem großartigen Refrain auf und kann mit seinem Wechselspiel aus herausragenden Gesangsparts und gekonnter orchestraler Untermalung die Spannung auf die über elf Minuten zu jeder Zeit aufrechterhalten. Ein sehr persönlicher Song, den man am besten mit Kopfhörer genießt.

Brymir – Voices In The Sky| Melodic Death Metal

Voices In The Sky ist die erste Single zum neuen Album und konnte mich sofort in ihren Bann ziehen. Ein eingängiger, mit Chören untermalter Refrain reicht aus, um eine wohlige Gänsehaut zu erzeugen. Einfach, aber genial!

Insomnium – Lilian | Melodic Death Metal

Kann man Moll-Akkorde besser und gefühlvoller darbieten als die Finnen? Wie aus dem Nichts erschien der neue Song Lilian. Überwiegend in flotterem Midtempo angesiedelt, spielen Insomnium Melodien, die einfach nicht von dieser Welt sind! Was für ein Song – hier bekommt die Gänsehaut Gänsehaut!

Mein persönliches Album des Jahres 2022 ist:

Amorphis – Halo | Metal

Amorphis untermauern mit Halo ihre Ausnahmestellung. Ein Album, welches in Gänze überzeugen kann. Sind es die genialen Melodien oder die abwechslungsreichen Refrains, in denen sich ein Tomi Joutsen in Höchstform austoben kann – Halo ist ein Meisterwerk!