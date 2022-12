Feuerengel am 16.12.2022 im Pumpwerk in Wilhelmshaven

Eventname: Feuerengel 2022 – A Tribute To Rammstein

Headliner: Feuerengel

Ort: Pumpwerk, Wilhelmshaven

Datum: 16.12.2022

Kosten: 29,80 € VVK

Genre: Neue Deutsche Härte

Besucher: ca. 750 Besucher (ausverkauft)

Veranstalter: Pumpwerk – Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH

Link: https://www.pumpwerk.de

Zwei Jahre ohne Feuerengel in der Jadestadt finden ihr Ende. Endlich kann die Rammstein Tributeband wieder im Nordwesten nach der Corona-Pandemie loslegen. Bereits am Vortag spielten die Musiker im Pumpwerk, welches auch heute authentisch wie gewaltig in Schutt und Asche zerlegt werden soll. Dafür finden sich bereits zum Beginn gegen 20 Uhr die 750 Besucher ein, die dem Veranstalter ein ausverkauftes Haus bescheren. Wilhelmshaven ist für die Band zu einem ganz besonderen Ort gewachsen und wurde so zum zweiten Wohnzimmer ausgerufen. Die Motivation ist daher enorm hoch, als mit Armee Der Tristen der Abend eingeläutet wird. Dicht gedrängt blicken die Reihen zur Bühne, bis auf den letzten Platz gefüllt sitzen die Besucher im Rang neben der Bühne. Von einem starken Sound getragen, drehen Feuerengel früh mit dem Titel Rammstein auf und lassen Feuerbälle gen Hallendecke züngeln. Zeit zum Verschnaufen finden sie nicht, Waidmanns Heil und Ausländer bringen das nächste erfolgreiche Duo aus den Boxen. Trotz der Pyro bleibt es durch die gute Durchlüftung immer angenehm im Pumpwerk und diverse Biere rinnen während den kantigen Riffs und prägnanten Melodien die Kehle herunter.

Stark begonnen, müssen die Fans nicht auf ein weiteres Hitfeuerwerk warten. Wie beim Original setzt es mit Du Riechst So Gut, Deutschland und Benzin die nächsten Höhepunkte. Benzin lädt zum Fackeln ein und das lassen sich Feuerengel auch im Pumpwerk nicht nehmen. Trotz des Indoor Events geben sie alles, um ein authentisches Rammstein-Feeling zu generieren. Ich Tu Dir Weh darf da nicht fehlen. Aus einer Tonne kippen sie die Pyrotechnik samt lauter Kanonenschläge wortwörtlich auf die Bühne. Spätestens jetzt sollten alle hellwach sein. Nach Asche Zu Asche folgt ein kleiner Break, bis die Stimme aus dem Kissen in Form von Mein Herz Brennt folgt. Imposant, mit dem Bengalo im Herzen des Frontmanns, lassen sie weiterhin nichts anbrennen. Die Stimmung ist bestens und noch können Feuerengel weiter auftischen.

Mein Teil bringt so manche Hausmannskost auf den Teller. Wahlweise wird der Keyboarder in den Topf gesteckt, damit er nicht anfängt, ein ganz eigenes Süppchen zu kochen. Einer der besten Rammstein-Songs meiner Meinung nach, bekommt mit Radio seinen verdienten Platz im Set. Zufrieden verkündet die Band nach der Nummer, dass Wilhelmshaven heute ausverkauft ist und sie diesen Support sehr zu schätzen wissen.

Weiterhin wird nicht lange gefackelt: Sonne und Du Hast bringen das Programm bereits auf die Zielgerade des Programms. Schluss ist zwar noch lange nicht, jeder Fan weiß jedoch, dass die letzten Hits langsam im Köcher lodern. Engel, der absolute Evergreen, hat immer noch nicht an Magie verloren und lässt die Männer die Bühne verlassen. Unter lautem Applaus und Zugabenrufe geht es dann ins eigentliche Finale. Bück Dich, mit der eingebauten Penisdusche sorgt erstmals für eine kleine Abkühlung. Das erzwungene Basssolo bringt allen anderen nochmals eine kleine Verschnaufpause. Dicke Titten, Feuer Frei und Ich Will schließen das diesjährige Feuerengel-Kapitel und trägt die Band weiter nach Schwerin. In dem Sinne Adieu und auf den Dezember 2023, wenn die Rammstein Tributeband wieder für zwei Shows nach Wilhelmshaven kommt.