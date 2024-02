Stahlzeit am 03.02.2024 in der Kieler Wunderino Arena

Event: Zeitlos Neu Tour 2024

Band: Stahlzeit

Ort: Wunderino Arena, Kiel, Schleswig-Holstein

Datum: 03.02.2024

Kosten: Stehplatz 46,40 Euro, Sitzplatz 52,40 Euro

Zuschauer: etwa 3.000

Genre: Neue Deutsche Härte

Link: http://www.stahlzeit.com/

Setliste:

Rammlied Laichzeit Waidmanns Heil Sehnsucht Du Riechst So Gut Mein Teil Zick Zack Lügen Deutschland Benzin Zerstören Haifisch Dicke Titten Ohne Dich Spring Wollt Ihr Das Bett In Flammen Sehen? Ich Tu Dir Weh Mein Herz Brennt Sonne Feuer Frei! Pussy Zeit

Zugaben Ich Will Du Hast Engel Adieu

Stahlzeit – Die Rammstein Tribute Show so der offizielle Langname. Maerzfeld der eigentliche Bandname. Beides zusammen ergibt zweieinhalb Stunden Spaß und Wärme aus Zahlreichen Pyroelementen.

Ich habe so meine Vorurteile gegenüber Coverbands. Stahlzeit ist eine der Ausnahmen. Mit mir drängen sich pünktlich zum Einlass etwa 3.000 weitere Rammstein-Fans in die abgeteilte Kieler Ostseehalle. Oh Sorry, Wunderino-Arena oder wie sie derzeit auch heißen mag. Eine Supportshow benötigt der heutige Abend nicht.

Tickets für die Originale sind teuer und knapp. So kommen Stahlzeit mit Frontmann Helfried „Heli“ Reißenweber, dessen Stimmähnlichkeit mit der von Till Lindemann frappierend ist, gerade recht. Die Setliste umfasst eine gut sortierte Best-of-Liste, die sich zum Vorjahr deutlich verändert hat. 26 Songs passen in die zweieinhalb Stunden lange Show.

Obwohl es in diesem Jahr moderat losgeht, bekommen die Fotografen, wie in den letzten Jahren auch, keinen Grabenpass. Also einen strategisch günstigen Platz gesucht und schon geht es los. Die letztjährige Eröffnung mit Armee Der Tristen weicht dem Rammlied. Auch Asche zu Asche und andere Hits fallen der geänderten Setliste zum Bedauern vieler zum Opfer. Aber warum? Die diesjährige Spielzeit wurde um zwei Songs erweitert und Feuer gibt es in nahezu jedem Song in irgendeiner Weise zu bestaunen. So richtig geht es bei Sehnsucht los. Der Funkenbogen ist mittlerweile schon ein Markenzeichen. Die brennenden Ellenbogen bei Du Riechst So Gut im Anschluss sind dann nicht mehr als ein moderater Auftakt zu einer gewaltigen Show. Denn danach folgt Mein Teil. Neben der markanten blutigen Schürze und dem Messermikro wird der im Kessel kauernde Keyboarder Ron Huber darin mit einem Flammenwerfer beschossen. Nicht genug Leistung? OK, nehmen wir eben einen Größeren! Wie im Original auch, flüchtet Ron dann funkensprühend an seinen Tastenplatz. Frontmann „Heli“ lobt die Kieler Fischbrötchen und outet seine Liebe zum Bismarckhering. Bei Benzin liegen die Feuersäulen waagerecht über der Bühne und aus der Zapfsäule wird ein Flammenwerfer.

Zu Zerstören ist „Heli“ in seinen Fellmantel gewandet. Der darunter verborgene Sprengstoffgürtel entfaltet dann am Ende des Liedes seine blendende Wirkung. Taktisch klug folgt dann mit Haifisch ein ruhigerer Song, bei dem er Pause hat. Unterdessen holt sich Keyboarder Ron Huber dann in dem bekannten Schlauchboot an der anderen Stirnseite der Halle einen Sechserträger Bier für die Band ab. Bei Ohne Dich steht „Heli“ dann wieder im Funkenregen und beim Song Spring lässt er sich von Mitarbeitern auf einem Wagen durch das Publikum ziehen. Aber auch Schlagzeuger Thomas Buchberger wird in die Feuershow einbezogen und bearbeitet die Felle mit funkenspeienden Sticks zu Wollt Ihr Das Bett In Flammen Sehen?. Eine kleine Panne gibt es dann bei Ich Tu Dir Weh. Während Flake, sorry, Ron in der Badewanne liegt und Heli auf einer Plattform in die Höhe gefahren wird, zündet die Milchkanne nicht. Der Funkenregen bleibt aus. Zwar geht die Show dann mit der brennenden Badewanne weiter, die Kanne wird dann wütend auf den Hallenboden geworfen. Auch nun geht es wieder etwas ruhiger zu. Mein Herz Brennt startet mit einer Akustik-Version mit einem brennenden Klavier am Rande der Halle, bevor es dann mit dem brennenden Herzen und der regulären Version auf der Bühne weiter geht. Bei Sonne meint man, das Ende des Konzertes erreicht zu haben. Flammen quer zur Bühne und Funkenregen bringen die Wärme spürbar bis zum letzten Platz im vierten Rang. Es geht allerdings spektakulär weiter. Zu Feuer Frei werden den Bandmitgliedern Feuerwerfer vor den Mund geschnallt und bei

Pussy kommt wie gewohnt eine Konfettikanone zum Einsatz. Allerdings ist sie optisch etwas entschärft und erinnert nur indirekt an einen Phallus. Das Konfetti ist hinterher gefühlt überall in der Halle zu finden und selbst zu Hause finden sich noch weiße Konfetti auf dem Fußboden. Das Highlight brennt dann bei Engel ab, während Sänger Heli mit riesigen Flügeln zur Decke emporschwebt. Genau hierfür ist die riesige Ostseehalle, ein ehemaliger Flugzeughangar, von dem nach zwei fundamentalen Umbauten natürlich nichts mehr zu erkennen ist, genau richtig. Nach zweieinhalb Stunden ist die Show vorbei. Leider haben die Stände im Umlauf schon geschlossen. So mancher Fan, besonders aus dem Infield, hätte noch etwas gegen die durstigen Kehlen getan. Andere hätten gern noch etwas verweilt und hätten die Eindrücke der Show Revue passieren lassen. Da besteht seitens der Halle noch Verbesserungsbedarf.

Wie schon erwähnt, ist Stahlzeit gleichbedeutend mit der Band Maerzfeld. Unter dem anderen Namen gibt es mit gleicher Besetzung eigene Songs zu hören. Eine neue Stahlzeit-Show ist in der Ostseehalle / Wunderino Arena auch schon terminiert und bekannt gegeben worden. Ich prognostiziere mal, dass man den Großteil der heute Anwesenden am 21.03.2025 an gleicher Stelle wieder begrüßen kann.

Fazit: Eine Show, die immer wieder fesselt. Selbst eingefleischte Rammstein-Hardliner zeigen sich begeistert. Wenn ich darf, bin ich zur 20-jährigen Jubiläumsshow im nächsten Jahr gerne wieder dabei!