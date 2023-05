Induction: entfesseln kraftvolle neue Hymne namens ‚A Call Beyond‘

Der Weg der Symphonic-Power-Metal-Institution Induction kennt nach wie vor nur eine Richtung: Nach oben! War sie kürzlich im Rahmen einer Dokumentation des SWR über die Zukunft des Heavy Metal sogar im Fernsehen zu sehen, lässt die Band nun – lediglich sechs Monate nach der Veröffentlichung ihres Zweitwerks Born From Fire (VÖ: 25. November 2022 via Atomic Fire Records) – mit neuer Musik aufhorchen: A Call Beyond lautet der Titel der digitalen Single, mit der Induction einmal mehr beweisen, dass sie definitiv zur Speerspitze einer neuen Generation des Power Metal gehören und sich keinesfalls auf ihren Lorbeeren ausruhen wollen. Die Hörerschaft auf eine episch-melodische Reise mitnehmend, handelt der Song davon, was es bedeutet Mensch zu sein, sich zu wehren, sich zu erheben, zu fallen und dennoch voranzukommen. Die reichen Orchestrationen des freischaffenden französischen Komponisten Peter Crowley verleihen dem Midtempo-Stück einmal mehr das Gewisse etwas. Ganz zu schweigen von Craig Cairns, der mit seinem unwiderstehlich Leadgesang das i-Tüpfelchen auf Inductions Musik darstellt.

Gitarrist Tim Kanoa Hansen erklärt: „Der Song ist in gewisser Weise der thematische Nachfolger unseres Fanlieblings Scorched: Die Welt versinkt im Chaos, alles steht Kopf, Richtiges ist plötzlich falsch und jegliche Helligkeit wird von der Dunkelheit verschlungen. Himmlische Stimmen rufen einerseits dazu auf, sich ihnen anzuschließen und zu kämpfen, andererseits führen sie uns aber auch in eine neue, bessere Welt. Dieser Track soll zum Widerstand bewegen und uns das schlummernde Paradies, in dem wir eigentlich leben, vor Augen führen. Macht euch den Fortschritt zunutze statt ihn abzulehnen und wehrt euch gegen die Tyrannen, die die Massen beherrschen!“

Auch auf dem Livemarkt sind Induction in der Zwischenzeit nicht untätig gewesen: So wurden sie vor wenigen Wochen als Support der Nordic Power Metal Titans Tour 2023, auf der sie gemeinsam mit Sonata Arctica und Stratovarius durch Europa touren werden, angekündigt.

Hansen kommentiert: „Unser aktuelles Werk Born From Fire fand auf seiner Releasetour Ende letzten Jahres wirklich äußerst positiven Anklang, doch jene Shows waren erst der Anfang. Wir können es wirklich nicht erwarten, unsere Musik kommenden Herbst noch weitaus mehr hungrigen Power-Metal-Fans in Europa live zu präsentieren. Dass wir dies zudem als Support solch einflussreicher Szenegiganten tun dürfen, macht die Tour natürlich zu etwas ganz Besonderem. Induction lassen ihre Hochleistungsmotoren bereits warmlaufen – und ihr solltet es uns gleichtun: Sichert euch die begehrten Tickets, wir sehen uns!“

Außerdem wird die Band das Jahr mit zwei Deutschland-Shows an der Seite Accepts beschließen.

Induction freuen sich: „Im Dezember mit Accept aufzutreten, ist selbstverständlich ebenfalls eine tolle Sache. Dies aber ausgerechnet in Hamburg, der Heimatstadt Tims sowie Köln, wo Dominik ansässig ist, tun zu können, sodass wir quasi Heimspiel haben werden, setzt dem Ganzen die Krone auf.“

Induction live:

05.08.2023 SK Košice – Hello-Feast @ Štadión Lokomotíva

23.09.2023 DE Ahrensburg – Port Of Power Festival @ Juki 42

Eine Kooperation von Dragon Productions & Twisted Talent Entertainment:

Nordic Power Metal Titans 2023

w/ Sonata Arctica & Stratovarius

Präsentiert von Metal Hammer, metal.de, musix, Rock It!, earMUSIC & Atomic Fire

14.10.2023 SE Umeå – Northern Rockfest @ Energi Arena

15.10.2023 SE Borlänge – Cozmoz Arena

16.10.2023 NO Oslo – Vulkan Arena

17.10.2023 SE Göteborg – Trädgår’n

19.10.2023 SE Stockholm – Slaktkyrkan

20.10.2023 DK Roskilde – Gimle

21.10.2023 DE Hamburg – Kulturpalast

22.10.2023 DE Leipzig – Hellraiser

24.10.2023 NL Utrecht – TivoliVredenburg (Ronda)

25.10.2023 DE Saarbrücken – Garage

27.10.2023 CH Pratteln – Konzertfabrik Z7

28.10.2023 IT Mailand – Alcatraz

30.10.2023 DE München – Backstage (Halle)

31.10.2023 AT Wien – Szene

01.11.2023 HU Budapest – Barba Negra

03.11.2023 GR Athen – Fuzz Club

04.11.2023 GR Thessaloniki – Principal Club Theater

06.11.2023 RO Cluj-Napoca – FORM Space

07.11.2023 RO Bukarest – Quantic

10.11.2023 DE Aschaffenburg – Colos-Saal

12.11.2023 DE Bochum – Matrix

Too Mean To Die – Tour 2023

w/ Accept & Songs Of White Lion

Präsentiert von Rocks, metal.de, Rock Hard, Spotify, Hard Rock Café,

Rock Antenne, Continental Concerts & Napalm Records

12.12.2023 DE Hamburg – Große Freiheit 36

13.12.2023 DE Köln – Carlswerk Victoria

Induction sind:

Craig Cairns – Gesang

Tim Kanoa Hansen – Gitarre

Marcos Rodriguez – Gitarre

Dominik Gusch – Bass

Dominik „Dome“ Zester – Session-Schlagzeuger

