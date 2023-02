Kurz und intensiv, Rock Is Dead ist eine Ode an den Rock, gesungen aus der Perspektive eines lebenslangen Rockfans. Die Strophen beklagen den Tod des Rock, während der Refrain den Rock als Antwort auf alle Leiden verherrlicht. Rock Is Dead ist die erste Single von Kevin The Persian aus dem Album Southern Dissonance, das Anfang 2022 veröffentlicht wurde. Er stammt aus New Orleans, Louisiana und greift in seiner Musik den Stil von Alice In Chains oder auch Ozzy Osbourne auf.