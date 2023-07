Teenage Wrist: neue Single „Dark Sky“ feat S.A. Martinez von 311

Die Rockband Teenage Wrist aus Los Angeles hat ihre neue Single Dark Sky mit dem 311-Sänger Doug „S.A.“ Martinez veröffentlicht. Dark Sky ist die vierte Auskopplung aus ihrem neuen Album Still Love, das am 4. August erscheint, und zaubert einen Garage-Rock-Dunst aus unscharfen Gitarrenriffs und knackigen Drum-Fills. Der explosive Track ist eine Ode an die Altmeister der 90er-Jahre und einen der größten Einflüsse von Teenage Wrist und zielt darauf ab, die Legenden von 311 in höchstem Maße zu ehren.

„Wir waren im Sommer 2022 mit 311 auf Tour, und das hat mein Leben verändert“, erinnert sich Frontmann Marshall Gallagher. „Ich bin ein eingefleischter Fan, seit ich mich daran erinnern kann, dass ich die Musik für mich entdeckt habe. SAs Stimme war das Erste, was ich hörte, als ich die Plastikfolie der CD des Albums Blue abzog und sie 1998 in die Stereoanlage meines Freundes steckte. Einer der prägendsten Momente in meiner Beziehung zu Anthony (Salazar) war, als wir zusammen beim Karaoke Down sangen … Nicht nur, dass S.A. diese Performance zerstörte, auch der Text war 100%ig auf den Punkt und entsprach seinem ikonischen Stil. Ein wahrhaft überwältigendes Erlebnis in der Geschichte von Wrist.“

Marshall fährt fort: „Der Text zu Dark Sky wurde von einem Essay meiner Cousine (Suzannah Showler, eine phänomenale Schriftstellerin) über unsere Beziehung zu Nacht und Dunkelheit inspiriert. Ein Teil meiner persönlichen Entwicklung bestand darin, die Dinge zu akzeptieren, die ich nicht weiß und nicht kontrollieren kann, und mir selbst zu verzeihen und zu akzeptieren, dass ich fehlerhaft bin. Daher hat mich der Gedanke sehr angesprochen, dass wir uns instinktiv vor der Dunkelheit fürchten, aber das Streben nach ihrer Ausrottung (physisch und metaphorisch) die Welt aus dem Gleichgewicht bringt. Die „neue Umweltverschmutzung“ ist in diesem Fall die Lichtverschmutzung, oder, im Kontext des Liedes, das Streben nach dem, was wir für richtig und gut halten. Es wird anstrengend und kontraproduktiv – in letzter Zeit finde ich es viel befreiender, einfach zuzugeben, dass ich nichts weiß.“

Still Love ist der Höhepunkt der letzten acht Jahre, in denen sich die Band kontinuierlich weiterentwickelt und ihren Sound verfeinert hat, und stellt eine vollendete Version von Teenage Wrist dar. Ihr drittes Album, das in Umfang und Ausführung neue Maßstäbe setzt, zeigt, dass die Band als Songschreiber und Musiker gereift ist. Im Vergleich zu der nihilistischen Energie ihres zweiten Albums behandeln sie geschickt Themen, die viel introspektiver sind, und schildern den Prozess und die emotionale Katharsis des Lernens, sich selbst zu lieben, durch nachdenkliche Lyrik.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: