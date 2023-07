Vexed – Negative Energy

Vexed, die aufstrebende britische Band mit einer Mischung aus Metalcore, Hardcore und Extreme Metal, hat ihr zweites Studioalbum Negative Energy ins Rennen geschickt. Das Geschoss wurde am 23.05.2023 unter dem renommierten Label Napalm Records veröffentlicht. Mit einer Spielzeit von 46:03 Minuten und insgesamt 13 Songs verspricht das Werk ein intensives Hörerlebnis. Das Quartett aus Großbritannien, bestehend aus der charismatischen Frontfrau Megan Targett, dem talentierten Gitarristen Jay Bacon und dem energiegeladenen Schlagzeuger Willem Mason-Geraghty, hat seit ihrem Debütalbum Culling Culture viel Aufmerksamkeit erregt. Ihr Zweitwerk Negative Energy baut auf den Erfolgen des ersten Silberlings auf. Mit urbaner Attitüde und einer kompromisslosen Härte verbinden Vexed auf Negative Energy brutale Riffs, rasende Drums und markerschütternd ehrlichen Gesang, um Themen wie Tod, Verrat, Schmerz und Trauer zu erforschen. Geprägt von einem modernen Sound, der die Emotionen und die Aggression auf kompromisslose Weise zum Ausdruck bringt, dröhnen Tracks wie Anti-Fetish, There’s No Place Like Home oder Extremist in den Ohren.

Megan Targett, die mit ihrer kraftvollen und vielseitigen Stimme keine Gnade kennt, bringt den Hörer immer wieder an seine Grenzen. Gnadenlos, brachial und mit dem Messer zwischen den Zähnen, lässt sie keine Chance aus, um die ultimative Apokalypse herbeizuschreien. Von dieser düsteren wie blutverschmierten Atmosphäre leben die über 45 Minuten und lassen keine Zeit zum Verschnaufen. Die 13 Songs bieten eine abwechslungsreiche Reise durch die Extreme Metal Welt, der es lediglich an den ganz großen Höhepunkten mangelt. Immer wieder gehen sie in den Ring, nur will der finale Schlag für ein K. O. nicht fallen. Da bleibt nur ein schmaler Sieg nach Punkten, auf dem weiter aufgebaut werden kann. Mir persönlich sind viele Sequenzen zu überfrachtet, was die grundsätzlich gute Leistung der drei Musiker nicht beflecken soll.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Vexed – Negative Energy in unserem Time For Metal Release-Kalender.