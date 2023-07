Warmen: veröffentlichen zweite Single & Musikvideo

Heute veröffentlichen Warmen die zweite Single des neuen Albums Here For None. Der Song Hell On Four Wheels ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar. Das offizielle Musikvideo ist hier zu sehen:

Das Video wurde im Juni 2023 in Espoo, Finnland, gedreht.

Ykä Järvinen – Kameraführung

Petri Inkinen / Guilty Visuals – Kameramann

René Berthiaume – Schnitt und Bearbeitung

Bassist Jyri Helko erklärt:

„Hell On Four Wheels ist eine schnelle und wütende Kombination aus dem neuen, härteren Warmen und dem melodischen Stil der älteren Alben, einschließlich der epischen Soloschlacht der Wirman-Brüder! Zu diesem Song haben wir auch das erste richtige Musikvideo von Warmen gedreht. Die Kamera wurde von Petri Inkinen / Guilty Visuals bedient, und der Regisseur war natürlich niemand anderes als Ykä Järvinen, der unter anderem für die klassischen Videos Downfall und Sixpounder von Children Of Bodom verantwortlich ist.“

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: