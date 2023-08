Warmen: erster Albumtrailer veröffentlicht

Warmen sind zurück!

Das neue Album des finnischen Powerhouse Warmen um Janne Wirman (Children Of Bodom) Here For None wird am 18. August 2023 weltweit über Reaper Entertainment veröffentlicht – inklusive einiger handfester Überraschungen!

Gestern veröffentlichte die Band den ersten Albumtrailer auf YouTube. Schaut ihn euch an und erfahrt mehr darüber, wie die Band wieder zusammenkam, wie das neue Album entstanden ist und wie Petri Lindroos (Ensiferum) der neue Sänger wurde:

Here For None läutet eine neue Ära ein – getreu dem Motto „Der König ist tot, lang lebe der König“ brechen Warmen nicht nur musikalisch zu neuen, härteren Ufern auf – durch die neue Besetzung kann man nun mit Fug und Recht behaupten, dass Warmen das musikalische Erbe von Jannes früherer Band auf spektakuläre Art und Weise antreten.

„Ich werde immer Janne von Bodom sein. Das ist okay für mich, ich bin glücklich darüber und ich muss meine Vergangenheit nicht verstecken. Ich sehe das auch als etwas Positives für Warmen„, weiß Janne um seinen guten Ruf und die Aufmerksamkeit, die er in der Szene bekommt. Zusammen mit seinem Bruder Antti Wirman und dem langjährigen Freund Jyri Helko gelang es ihnen, Seppo Tarvainen am Schlagzeug und keinen geringeren als Petri Lindroos (Ensiferum) am Gesang zu rekrutieren, um Here For None zu einem wahren Meisterwerk des Melodic Death Metal zu machen!

Dieses Vermächtnis wird die Band auch live bei ausgewählten Events präsentieren, wie z.B. bei der Release-Show auf dem Summer Breeze Open Air. Bis dahin ist das brutal abwechslungsreiche, aber äußerst stimmige Here For None das neue Referenzwerk in Sachen melodischer Härte aus Finnland!

Tracklist:

1 Warmen Are Here For None

2 The Driving Force

3 A World Of Pain

4 Too Much, Too Late

5 Night Terrors

6 Hell On Four Wheels

7 The End Of The Line

8 Death’s On Its Way

9 The Cold Unknown

Bonus:

10 Dancing With Tears In My Eyes

Warmen sind:

Janne Wirman – Keyboards

Petri Lindroos – Vocals

Antti Wirman – Guitars

Jyri Helko – Bass

Seppo Tarvainen – Drums

Warmen online:

https://www.facebook.com/warmen