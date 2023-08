The Flower Kings: veröffentlichen ein neues Musikvideo für den eingängigen und inspirierenden Song “The Dream”

Die Prog-Rock-Legenden The Flower Kings haben ihre Rückkehr mit ihrem 16. Studioalbum Look At You Now angekündigt, das am 8. September erscheint. Nach fast 30 Jahren als Band setzt die Gruppe erneut auf Vintage-Vibes und warme, einladende Sounds, die an legendäre und klassische Alben der 70er-Jahre erinnern. Look At You Now ist eine atemberaubende Sammlung, die den Hörer mit wirbelnden Synthesizern und Gitarren und thematischen, langen Stücken in eine vergangene Ära des Rocks entführen wird.

Roine kommentiert die neue Single wie folgt: „The Dream – unsere neue Single ist eigentlich aus einem realen Traum entstanden – ich bin eines Morgens vor 6 Uhr aus einem Traum aufgewacht – ich erinnerte mich an die Melodie und die Hauptgesangs-Idee – also bin ich aufgestanden, habe mein Musik-‚Studio‘ eingeschaltet und die Grundakkorde und die Melodie des Songs aufgenommen – und den Text einfach gesungen – nur um sicher zu gehen, dass ich mich daran erinnere.

Dieser Song handelt von der Hoffnung auf eine bessere Welt – er entstand aus einem Traum. Manchmal bekommt man ein Gefühl für etwas, das „wichtig“ sein könnte – als würde einem das Unterbewusstsein sagen, was man tun soll. Als wir anfingen, Songs für das Album auszuwählen, bestanden sowohl Michael als auch Hasse darauf, dass diese Hymne ein wichtiger Song ist, der auf dem Album sein muss. Wir werden sehen, ob sie Recht haben.“

Look At You Now Tracklist:

1. Beginner’s Eyes

2. The Dream

3. Hollow Man

4. Dr. Ribedeaux

5. Mother Earth

6. The Queen

7. The Light in Your Eyes

8. Seasons End

9. Scars

10. Stronghold

11. Father Sky

12. Day For Peace

13. Look At You Now

Das Album ist in den folgenden Formaten erhältlich:

• Ltd. CD 6-Panel Digipak

• Ltd. Gatefold Black 2LP 180g Vinyl

• Ltd. Gatefold Transp. Orange/Black Marbled 2LP 180g Vinyl – Limitiert auf 500 Stück

• Ltd. Gatefold Transp. Blue 2LP 180g Vinyl – Limitiert auf 300 Stück

• Ltd. Gatefold Transp. Sunflower Yellow 2LP 180g Vinyl – Limitiert auf 300 Stück

• Digital Album

Seht The Flower Kings live auf ihrer anstehenden EU Herbst Tour:

16.09.2023 SWE-Uppsala – TFK Fan Day & Release Party

17.09.2023 SWE-Uppsala – TFK Fan Day & Release Party

04.10.2023 DK-Kopenhagen – Beta

05.10.2023 DE-Berlin – Frannz-Club

06.10.2023 PL- Poznań – 2Progi

07.10.2023 PL-Rzgów – GOK

08.10.2023 PL-Piekary Śląskie – OK Andaluzja

10.10.2023 CZ-Olomouc – Bounty Rock Café

11.10.2023 HU-Budapest – Analog Music Hall

12.10.2023 SLK-Bratislava – Majestic Music Club

14.10.2023 IT-Borgomanero – Teatro Rosmini

15.10.2023 DE-Regensburg – Evenhalle Airport

16.10.2023 DE-Augsburg – Spectrum

17.10.2023 CH-Pratteln – Z7

19.10.2023 UK-Southhampton – The 1865

20.10.2023 UK-London – Powerhaus

23.10.2023 BE-Verviers – Spirit Of 66

24.10.2023 DE-Aschaffenburg – Colos-Saal

25.10.2023 DE-Köln – Yard Club

26.10.2023 DE-Übach-Palenberg – Rockfabrik

27.10.2023 NL-Uden – De Pul

28.10.2023 NL-Zoetermeer – Boerderij

29.10.2023 DE-Hamburg – Logo

The Flower Kings Line-Up:

Roine Stolt – Vocals, Guitars, Keyboards, Percussion

Hasse Fröberg – Vocals

Michael Stolt – Bass, Vocals, Keyboards (Track 5), Guitar (Track 5)

Mirko Demaio – Drums, Percussion, Keyboard (Track 12)

Mit:

Hasse Bruniusson – Percussion (Track 3)

Lalle Larsson – Synthesizers (Tracks 4,9)

Jannica Lund – Backing Vocal (Tracks 1,2,3,5,7,11,13)

Marjana Semkina – Vocal (Track 12)

Jörgen Sälde – Nylon Guitar (Track 6)

The Flower Kings online:

Instagram

Facebook

Website