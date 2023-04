Teenage Wrist: mit neuer Single „Sunshine“

Sunshine bietet eine Kulisse aus verzerrten Gitarren und melodischen Riffs, die sich für Galaghers aufsteigende Vocals öffnen. Über die Absicht, die hinter dem aufmunternden Text steckt, sagt er: „Es geht darum, das Glück mit jemandem zu teilen, vielleicht dem Impuls nachzugeben, „Scheiß drauf“ zu sagen und sich selbst zu erlauben, frei zu sein und etwas Positives zu fühlen. Es ist etwas Neues für uns; ich glaube nicht, dass es bis jetzt einen einzigen fröhlichen Song im Wrist-Katalog gab und wir brauchten ihn.“

Teenage Wrist lassen sich von Bands wie The Cure und The Smashing Pumpkins inspirieren und kombinieren die gedämpfte Aggression des Grunge mit Elementen des Shoegaze und Alternative Rock. Nachdem sie 2015 als Nebenprojekt gegründet wurden, veröffentlichten sie im Frühjahr ihre Debüt-EP Dazed, die 2017 zu einem Vertrag mit Epitaph Records führte. Ihr Debüt in voller Länge, Chrome Neon Jesus, folgte im März 2018, produziert von Carlos de la Garza (Paramore, The Linda Lindas, Hunny). Nach einem Besetzungswechsel, der Gallagher in die Rolle des Frontmanns für das 2021 erschienene Earth Is A Black Hole katapultierte, das von Colin Brittain (Basement, A Day To Remember) produziert wurde, war eine neue Ära von Teenage Wrist geboren.

Teenage Wrist sind Marshall Gallagher (Gitarre, Gesang) und Anthony Salazar (Schlagzeug).

