China Vagina: veröffentlicht explosive Debütsingle „Enforcer“

Mach dich bereit, deine Welt zu rocken! Melbournes kühnste Band, China Vagina, freut sich, die Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten gleichnamigen Debütalbums Enforcer bekannt zugeben, das am 07.06.2024 die Radiosender erobern wird. Diese satirische Single, die live mit einem organischen und rohen Sound aufgenommen wurde, verspricht, die Hörer mit ihrer ungefilterten Energie und rohen Kraft zu fesseln.

Produziert in den ikonischen Goat Sound Studios in Melbourne, fängt Enforcer das Wesen von China Vaginas Live-Auftritten ein und liefert ein klangliches Erlebnis, das sowohl rau als auch aufregend ist. Bekannt für ihren unverblümten Stil und ihre elektrisierende Bühnenpräsenz, bringt China Vagina einen frischen und ungezügelten, humorvollen Ansatz in die Rockmusik ein, der einen bleibenden Eindruck hinterlassen wird.

„Die Aufnahme dieses Tracks größtenteils live in den Goat Sound Studios ermöglichte es uns, die rohe Energie und Emotion unserer Auftritte einzufangen. Enforcer ist die erste Veröffentlichung für das kommende Debütalbum, das am 07.06.2024 erscheint, und gibt einen Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird.“

Das Album enthält eine Sammlung kraftvoller Tracks, die die einzigartige Mischung der Band aus Punk-, Rock- und Metal-Einflüssen zeigen. Jeder Song auf Enforcer ist ein Zeugnis für China Vaginas Engagement, Grenzen zu überschreiten und den Status quo herauszufordern.