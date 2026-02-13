Karnivool: veröffentlichten am 06.02.2026 mit „In Verses“ das erste Album seit über 12 Jahren

Das australische Quintett Karnivool hat am 06.02.2026 das lang erwartete Album In Verses über Cymatic Records/The Orchard veröffentlicht. Nach fast 13 Jahren Entstehungszeit ist In Verses der Höhepunkt der Lebenserfahrungen der letzten zehn Jahre, die Karnivool an diesen Punkt gebracht haben. Die zehn sorgfältig komponierten und eingespielten Tracks des Albums nehmen den Hörer mit auf eine Reise durch kollektive Gefühle der Frustration, Katharsis und Wiederentdeckung der Identität.

Begleitend zur Veröffentlichung des Albums präsentieren die Prog-Metal-Urgesteine den Visualizer zu Reanimation, einem Track mit einem Solo des britischen Gitarrenlegenden Guthrie Govan. Der Track ist das langsamere, dunklere Gegenstück zum ausufernden Animation und besticht durch einen warmen, satten Klang, der die Texte umhüllt, die von Gefühlen der Isolation und Dissonanz erzählen.

In Verses entstand aus unermüdlichen Experimenten in ihrem Studio in Perth mit ihrem langjährigen Kollaborateur Forrester Savell. Das Album bietet nicht nur einen passenden Moment der Wiedereinführung für langjährige und gelegentliche Karnivool-Fans, sondern ist auch für Neulinge ein eindrucksvoller Einstieg in ein Werk, das auf einer intensiven Liebe zum Handwerk basiert.

Aozora begleitete die Ankündigung des Albums, nachdem bereits im letzten Sommer Drone veröffentlicht worden war. Im Dezember veröffentlichte die Gruppe mit dem epischen Opal ihren bisher ambitioniertesten Track.

Die Band war noch nie so energiegeladen wie heute; jedes Mitglied trägt mit seiner unverwechselbaren Handschrift zum gemeinsamen Sound bei, der eine klare Vision hat und für alles, was vor ihm liegt, gewappnet ist. Als Hommage an die Entwicklung der Band und als Reaktion auf die einschneidenden Veränderungen im persönlichen und sozialen Umfeld seit ihrer letzten Veröffentlichung positioniert In Verses Karnivool in ihrem bisher kreativsten Raum.

