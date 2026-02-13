Baratron: spielen in vier Wochen im Kulturzentrum Jever

Am 13.03.2026 wird der Lokschuppen zum Treffpunkt für alle, die Metal in all seinen Facetten lieben. Mit Baratron aus Oldenburg steht eine junge, energiegeladene Band auf der Bühne, die seit ihrer Gründung Anfang 2024 mit Metalcore-, Groove- und Thrash-Elementen für Furore sorgt. Raue Riffs, melodische Gitarren, kraftvoller Gesang und genreübergreifende Kompositionen versprechen ein Set voller Energie. Nach zahlreichen Festivalshows und der EP Arkhē sind Viktoria Elisabeth, Kjell Erik, Manuel, Philipp und Emil bereit, den Saal zum Beben zu bringen.

Raunen aus Wilhelmshaven, deren Sound die raue Küste widerspiegelt. Das Trio verbindet Post- und Black Metal mit Hardcore-Einflüssen und erschafft eine Atmosphäre von Weite, Melancholie und roher Intensität. Ihre erste EP Immerfort legte 2024 den Grundstein für ihren kompromisslosen Stil. Ebenfalls dabei:aus Wilhelmshaven, deren Sound die raue Küste widerspiegelt. Das Trio verbindet Post- und Black Metal mit Hardcore-Einflüssen und erschafft eine Atmosphäre von Weite, Melancholie und roher Intensität. Ihre erste EPlegte 2024 den Grundstein für ihren kompromisslosen Stil.

Aus Groningen reisen Inner Cabala an. Die international besetzte Post-Metal-Band kombiniert Einflüsse von Mogwai, Leprous und Brutus und vereint Post- und Prog-Metal mit emotionalen Balladen.

Datum: 13.03.2026

Bands: Baratron, Raunen, Inner Cabala

Genre: Metalcore, Groove Metal, Thrash Metal, Black Metal, Hardcore

Ort: LOK Kulturzentrum, Moorweg 2, 26441 Jever

Veranstalter: Konzert-Team des LOK Kulturzentrum Jever e.V.