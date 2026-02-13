Punk-Lok 2026: am 15.05.2026 im LOK Kulturzentrum in Jever

Nervous Assistant – schnelle Punk-Rhythmen, Hardcore-Riffs mit kalifornischen Twist.

Eine Band als Mittel Gefühle in diesen Zeiten auszudrücken. Wir vermischen was wir als Punk-Kids geliebt haben: US-Punk/Hardcore, deutscher Punk, norwegischer Hardcore…! Und nun ja… wir lieben all diese alten Bands immer noch! Also, hier ist, was ihr bekommt – eine energiegeladene Mischung aus schnellen Punk-Rhythmen, Hardcore-Riffs mit einem kalifornischen Twist und einigen norwegischen Einflüssen plus deutschen Texten über Wut und soziale Themen. Wir sitzen alle im selben Boot. Bleibt nervös!

Bands an denen wir Anteil haben (hatten): wwk, lost world, koyaanisqatsi, aggra makabra, doomtown, golgatha, karacho, revenge, gorilla beerkids (Punk-Karaoke).

Datum: 15.05.2026

Bands: Nervous Assistant, Fazit, Jimi Randale

Genre: Punk

Ort: LOK Kulturzentrum, Moorweg 2, 26441 Jever

Veranstalter: Konzert-Team des LOK Kulturzentrum Jever e.V.

Einlass: 18:30 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr