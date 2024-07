Blind Guardian: veröffentlichen Single „Ashes To Ashes (Revisited)“ und Neues Video „Ashes To Ashes (Live At Hellfest 2022)

Die deutschen Heavy Metal-Legenden Blind Guardian freuen sich, mit Ashes To Ashes (Revisited) eine weitere Single aus der neu aufgenommenen Version ihres unsterblichen Durchbruchsalbums Somewhere Far Beyond aus dem Jahr 1992 zu veröffentlichen.

Somewhere Far Beyond Revisited, das in den Jahren 2022 und 2023 aufgenommen wurde, ist eine erfrischende und kraftvolle Hommage an eines der einflussreichsten Alben der deutschen Metal-Geschichte. Es ebnete den Weg für die internationale Karriere von Blind Guardian, die bis heute anhält, und diese Neuaufnahme beeindruckt mit all der Klasse und Qualität, für die diese Pioniere seit ihrer Gründung als Lucifer’s Heritage vor drei Jahrzehnten bekannt und respektiert sind.

Somewhere Far Beyond Revisited wird am 2. August 2024 veröffentlicht, zeitgleich mit Blind Guardians triumphaler Rückkehr zum diesjährigen Wacken Festival, und eine große Auswahl an physischen Varianten ist erhältlich!

Ashes To Ashes (Revisited) ist eine brandneue, überarbeitete Version eines der härtesten Tracks in der Geschichte von Blind Guardian, der aggressive Thrash-Riffs und -Rhythmen mit majestätischen Melodien kombiniert. Ursprünglich inspiriert von der Krebserkrankung seines Vaters im Endstadium, offenbart Sänger Hansi Kürsch seine persönlichen Gefühle in einer sehr intensiven Art und Weise. „Time isn’t here to stay“, singt er, aber dieser monumentale Track ist dazu bestimmt, für immer zu bleiben.

Ein episches Live-Video des Songs Ashes To Ashes (Live At Hellfest 2022), der auf dem Hellfest 2022 gespielt wurde, kann hier angesehen werden:

Somewhere Far Beyond Revisited vorbestellen / vormerken: https://blindguardian.bfan.link/SomewhereFarBeyond-Revisited

Ashes To Ashes (Revisited) anhören: https://blindguardian.bfan.link/Ashes-Revisited

Mehr Infos zu Blind Guardian (inklusive der Tourtermine für 2024) und ihrem kommenden Album Somewhere Far Beyond Revisited findet ihr hier:

