Led Zep: spielen am 03.12.2022 im Shiva, Bremerhaven

„Wir spielen mit einer deutlich sichtbaren Hingabe und Ehrlichkeit, als wäre wir die Reinkarnation vonund. “It´s magic!”

Songs wie Black Dog, Rock And Roll, Whole Lotta Love oder Immigrant Song gehören ebenso zum Live-Programm wie Communication Breakdown als auch Kashmir, der mit Puff Daddy als Come With Me zum zweiten Mal ein Hit wurde, genauso wie der Meilenstein Stairway To Heaven.