Filmtitel: Mc Donald & Dodds – Staffel 2

Sprachen: Deutsch, Englisch

Untertitel: Deutsch

Laufzeit: ca. 269 Minuten

Genre: Krimi, Thriller

Release: 14.04.2022

Regie: Richard Senior, Laura Scrivan, Ian Aryeh

Produktion: Edel Germany GmbH

Schauspieler:

Jason Watkins, Tala Gouveia, James Murray, Pearl Chanda, Jack Riddiford, Jack Ashton, Cassie Bradley, Caroline Catz, Navin Chowdhry, Rosalie Craig, Hugh Dennis, Michele Dotrice, Susannah Fielding, Freddie Fox, Ellie Kendrick, Natalie Mendoza, Suzanne Packer, Charlotte Ritchie, Joanna Scanlan, Kiran Sonia Sawar, Robert Lindsay

Die im Herbst 2021 bei uns gestartete Serie spuckt dieses Frühjahr den zweiten Teil aus. Seit dem 14.04.2022 können alle Anhänger den von Edel Germany GmbH produzierten Krimi-Thriller weiter verfolgen. Drei neue Episoden und über 260 Minuten Laufzeit fesseln den Zuschauer erneut an das kauzige Duo, welches es immer noch nicht geschafft hat, einen gewöhnlichen Dienstweg zu nehmen, sondern weiterhin aus der Reihe zu tanzt. In der Regie steht nicht so wie beim ersten Part ebenfalls ein Duo. Mit Richard Senior, Laura Scrivan und Ian Aryeh setzen die Macher auf noch mehr Power am Set, um euch in ein britisches Krimispektakel zu führen. Die Dutzende Schauspieler machen dabei, das kann man schon einmal vorwegsagen, wieder einen wirklich guten Job und schieben den Niveauregler nach oben.

Die Story von McDonald & Dodds – Staffel 2:

Die beiden völlig unterschiedlichen Ermittlertypen in Form von DCI McDonald und DS Dodds kehren nach einer nur kleinen Pause zurück auf die Mattscheiben. Mit drei neuen Mordfällen beauftragt, haben die britischen Ermittler wieder alle Hände voll zu tun. Mit den Episoden Der Mann, Der Nicht Da War, Das Licht Am Ende Des Tunnels und Gesichter Des Todes stehen nicht nur spannende Titel auf dem Programm. Knifflige Story Führungen fordern alle Hobbyermittler. Nach einem gerade noch verhinderten Heißluftballon Unglück konnten alle Insassen unversehrt vom Himmel geholt werden. Nach der erfolgreichen Notlandung ist ein Passagier jedoch auf mysteriöse Weise unauffindbar. Eine Leiche im beschaulichen Bath und viele detaillierte Dialoge machen abermals den Charme von McDonald & Doods aus.