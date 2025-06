Böllverk: veröffentlichen „Burn It Down“-Livevideo

Böllverk haben das Livevideo zu Burn It Down veröffentlicht. Aufgenommen am 23.05.25, im Beavers Musikclub, in Erlenbach am Main/Deutschland. Das Video fängt die mitreißende Liveenergie, der Heavy-Metal-Combo, perfekt ein.

Schon mit dem zweiten Song des Abends konnte man, mit einer energischen und routinierten Show, das zahlreich erschienene Publikum direkt mitnehmen. Ein mehr als gelungener Start eines famosen Heavy-Metal-Abends.

Gefilmt und geschnitten wurde das Video von Janine Bach.

Livedates:

29.11.25 Met-Bar – Lenzburg (Schweiz)

27.12.25 Colos Saal – Aschaffenburg