Percosa Fossile: streamen erste Single „WC“ vor dem Erscheinen ihres Debütalbums

Am 6. Juni wird das Debütalbum Magnitudo der italienischen Progressive/Noise Rock-Band Percossa Fossile über Go Down Records veröffentlicht. Vergangenen Freitag hat die Band ihre erste Single aus dem kommenden Album, mit dem Titel WC, vorgestellt.

Hier könnt ihr WC streamen: https://godownrecords.bandcamp.com/track/wc

Percossa Fossile’s Magnitudo beschäftigt sich mit dem Thema innerer Unruhe anstelle tatsächlicher Erdbeben. Es taucht ein in Gefühle von Instabilität, Angst und in jene Momente, in denen wir das Gefühl haben, auseinanderzufallen, obwohl auf der Oberfläche alles in Ordnung zu sein scheint. Die Texte sind atemberaubende Halluzinationen, während die Musik durch Polyrhythmen, freie Improvisation, massive Verzerrung und punk-/prog-artige Strömungen geprägt ist – vergleichbar mit einer psychischen Reise ohne Ziel. Das Album verbindet rohe instrumentale Stücke mit dunkleren, atmosphärischen Klängen, die durch einen gemeinsamen Faden vereint sind: die Fusion von urtümlichen Tönen und komplexen Rhythmen. Magnitudo erscheint als ein mutiertes Wesen, wild und unberechenbar, dabei jedoch zutiefst menschlich in seinem Ausdruck.

Magnitudo – Trackliste:

1. WC

2. Cöins

3. Droga

4. Drown

5. Boiling Sweat

6. Please

7. Nora

8. Magnitudo Pt. 1

9. Magnitudo Pt. 2

10. Magnitudo Pt. 3

Magnitudo wird am 6. Juni über Go Down Records veröffentlicht.

Percosa Fossile sind:

Axel Franco – Bass, Gesang

Mattia Gobbo – Schlagzeug, Hintergrundgesang

Pietro Salmaso – Gitarre, Hintergrundgesang

Percosa Fossile online:

https://www.facebook.com/percossafossile

https://www.instagram.com/percossafossile/

https://www.godownrecords.com