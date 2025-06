Vader: neue EP „Humanihility“ ist am 30.05. erschienen

Vader haben am 30. Mai ihre brandneue EP Humanihility veröffentlicht. Fünf Jahre nach dem hochgelobten 12. Studioalbum Solitude In Madness kehren Vader mit drei brandneuen Tracks zurück, die erneut von Scott Atkins im Grindstone Studio in Großbritannien produziert wurden. Die EP präsentiert hervorragende Artwork von Marcelo Vasco (unter anderem Slayer, Testament, Dark Funeral) und markiert die erste Aufnahme als Quintett, da Gitarrist Mauser zur Gruppe zurückgekehrt ist und der neue Schlagzeuger Michael an der Seite von Sänger/Gitarrist Peter, Bassist Hal und dem langjährigen Mitglied der Band, Gitarrist Spider, spielt.

Humanihility bietet heiße neue Songs, die als bösartige, thrash-lastige Hymnen daherkommen und perfekt den alten Thrash mit Vaders einzigartiger, direkter Wut und halsbrecherischen Tempi verbinden. Jeder der Songs wurde von einem anderen Bandmitglied kreiert, was ihnen einen persönlicheren Stil verleiht. Hier könnt ihr die EP komplett streamen:

Die brandneue EP Humanihility der polnischen Death Metal-Veteranen Vader wurde heute veröffentlicht. Interessierte können weiter unten eine physische Kopie erwerben oder die Veröffentlichung in voller Länge streamen.

Fünf Jahre nach dem vielgelobten 12. Studioalbum Solitude In Madness kehren Vader mit drei brandneuen Tracks zurück, die erneut von Scott Atkins im Grindstone Studio, UK, produziert wurden. Die hervorragende Artwork stammt von Marcelo Vasco (Slayer, Testament, Dark Funeral). Diese EP markiert die erste Aufnahme als Quintett, da Gitarrist Mauser zur Gruppe zurückgekehrt ist und der neue Schlagzeuger Michael neben Sänger/Gitarrist Peter, Bassist Hal und einem weiteren langjährigen Mitglied der Band, Gitarrist Spider, spielt.

Humanihility bietet brennende neue Songs, die sich als bösartige, thrash-lastige Hymnen erweisen und perfekt den Old-School-Thrash mit Vaders einzigartiger, geradliniger Wut und halsbrecherischen Tempi verbinden. Jeder der Songs wurde von einem anderen Bandmitglied kreiert, was ihnen einen persönlicheren Stil verleiht.

Unser TFM-Redakteur Michael E. hat die drei Tracks von Humanihility schon mal durchgehört. Lest gerne seine Meinung zur brandneuen EP hier:

Die einzige physische Edition wird eine limitierte 12“ (rote Vinyl, 700 Exemplare) sein.

Vader wurde 1983 gegründet und hat neben Klassikern wie The Ultimate Incantation, De Profundis, Litany (das 2025 sein 25-jähriges Jubiläum feiert) und vielen weiteren Alben den Titel der am längsten aktiven Extreme Metal-Band, die jemals aus Europa hervorgegangen ist, inne.

Vader online:

https://www.facebook.com/vader

https://www.instagram.com/vader_band_official/