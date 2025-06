Alura: veröffentlichen neue Single/Video „Sorry, Nate“

Die in Las Vegas ansässige Hard Rock/Metal-Band Alura präsentiert mit Sorry, Nate ihre bisher kühnste und chaotischste Kreation, die nun über Out Of Line Music veröffentlicht wurde.

Ursprünglich als lyrisches und kompositorisches Experiment gedacht, war Sorry, Nate nie für eine Veröffentlichung vorgesehen. Doch das Ergebnis ist ein Song, der zu roh, zu komplex und zu emotional aufgeladen ist, um verborgen zu bleiben. Der Titel thematisiert die Gegensätze von Gewalt und Frieden, Gefangenschaft und Flucht sowie den stillen Krieg zwischen Erinnerung und Identität. Diese Single markiert einen neuen kreativen Höhepunkt für die Band.

Seht euch das Video zu Sorry, Nate hier an:

Die Band erklärt: „Sorry Nate is a song that was initially written as an experiment for how crazy Drew could go with his writing. What came to be is arguably our most ambitious and chaotic endeavour. The title comes from accidentally waking up Drew’s son, Nathan, while screaming the vocals late into the night.“

Der Bandname Alura leitet sich von der Komödie She Wouldn’t Say Yes aus den 1940er Jahren ab. Der Name gehörte einer Frau, die sowohl Soziopathin als auch Verführerin war und es nicht schaffte, Männer von sich abzuhalten. Die Gruppe entschied, dass dieser Name die verführerische Klangwelt ihrer Musik sowie ihren eklektischen Stil perfekt repräsentiert.

Ihr Sound ist eine Mischung aus verschiedenen Einflüssen, die die intensive Aggression von Slipknot, Ill Niño und Korn mit der schönen Melodie von Bands wie Deftones und Thrice vereint.

Ehemals unter dem Namen We Gave It Hell bekannt, hat sich dieses vierköpfige Hard Rock- und Metal-Ensemble aus Las Vegas, NV, schnell in der vielfältigen und chaotischen Musikszene etabliert. Die Band tourte durch die USA und Kanada, trat auf mehreren Festivals wie Mayhem Festival, Las Rageous und Extreme Thing auf und spielte Shows mit einigen der größten Bands der Rock- und Metal-Szene, darunter Bring Me the Horizon, Godsmack, Coheed & Cambria, Parkway Drive und viele mehr.

Alura sind:

Taylor Adsit – Gesang

Andrew Guerrero – Gitarre/Gesang

Ryan Cayetano – Bass/Gesang

Parker Adsit – Schlagzeug

Alura online:

Instagram.com/alurafucks

Facebook.com/alurasounds

alurasounds.com