Dawn Of Destiny: veröffentlichen die erste Single/Video ihres neuen Albums „IX“

Dawn Of Destiny präsentieren den ersten Song des neuen Albums IX.

A Child’s Hand vereint dabei alle Facetten, die schon das Vorgängeralbum auf über 1 Million Streams brachte: Hymnenhafter Powermetal, Wechselgesänge und excellentes Songwriting!

Der Refrain „I was born with a broken heart…“ wird sich in die Gehörgänge einpflanzen!

Das passende Video wurde von Jan Hanicz (JFH Film & Videoproduktion) kreiert.

Der Vorverkauf für das Album ist damit eröffnet: dawnofdestiny.epr.rocks

Digital: save-it.cc/epr/a-childs-Hand

Dawn Of Destiny ist eine Konstante in der deutschen Metalszene! Seit fast 20 Jahren liefern die Power Metaller ein klasse Album nach dem anderen ab. Die vergangenen zwei Alben schossen bei Spotify in die Millionenränge. Nun erscheint mit IX das mittlerweile neunte Album aus der Meisterschmiede von Jens Faber, der es auch bei den zwölf neuen Songs wieder schafft, diese ganz besondere Dawn Of Destiny-Magie zu erschaffen. Um es in einem Songtitel auszudrücken: ist IX nun die Crown Of Creation? In jedem Fall veröffentlichen Dawn Of Destiny auch bei diesem Album wieder sehr hochklassige Kompositionen, denen man sich nicht verschließen kann.

IX Tracklist:

1. Mortem Vidi

2. A Child’s Hand

3. Alive

4. Crown Of Creation

5. Abandoned *

6. Keep Fighting

7. Wings

8. Better Hold Me Tight

9. For All The Pain

10. Through This Nightmare

11. I Live For Your Pain

12. You Won’t Be There

* Guest singer: Jonas Heidgert (Dragonland)

Line-Up:

Jeanette Scherff – Lead & backing vocals

Jens Faber – Bass, Piano, lead & backing vocals

Veith Offenbächer – Lead, Rhythm and clean Guitars

Dirk Raczkiewicz – Keyboards & Synths

Philipp Bock – Drums

Mehr Info:

dawnofdestiny.de

www.facebook.com/dawnofdestiny.de