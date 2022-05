Blind Guardian: erwecken „The God Machine“ am 02.09.2022

Ein mechanischer Klang ertönt immer lauter aus der Ferne und kündet die Ankunft großer Ereignisse an: Sie werfen ihre Schatten auf jenes schicksalshafte Datum des 2. Septembers. Es ist der Tag, an dem die Metallegende Blind Guardian ihr nunmehr elftes Studioalbum The God Machine via Nuclear Blast veröffentlichen wird und ein neues Monument ihrer beispiellosen Karriere errichtet.

Hansi Kürsch erläutert: “Wir wollten nicht unseren Stil von 1995 noch einmal aufwärmen, aber andererseits auch nicht auf unserem aktuellen Weg für immer weitergehen müssen. The God Machine ist für uns ein Neuanfang. Wir setzen alles wieder auf Anfang und kehren zu gewissen Mustern zurück, die wir auf den vorhergegangenen Alben ein wenig in die zweite Reihe verbannt haben.“

The God Machine ist, das wird schnell offenbar, die mühelose Spitze ihres bisherigen Schaffens. Ein Album, mit dem die Band gar nicht erst versucht, die Neunziger 1:1 zu kopieren, und sich stattdessen auf die Muskelerinnerung der damaligen Zeit verlässt. Hochgradig infektiös, beseelt von den Frodos, Peter Pans und Kapitän Nemos der Vergangenheit, ein packendes, aggressives, hochmelodisches und bei aller Zugänglichkeit brillant arrangiertes Album, beseelt von Magie und dennoch kein reiner Eskapismus. Ein modernes Meisterwerk in der Tradition jener Werke, mit denen Blind Guardian in den Neunzigern nach den Sternen griffen. Oder einfach ausgedrückt: The God Machine ist der Fantasy-Metal-Jungbrunnen, auf den unzählige Fans so lange gewartet haben. Bestellt das Album hier vor.

Zusammen mit der Album-Ankündigung teilt die Band ein Video zur neuen Single Blood Of The Elves, einer furiosen, rasanten Hymne, die schon jetzt ihre Qualitäten als Livebrecher durchschimmern lässt.

Schaut euch das Video hier an:

Sänger Hansi Kürsch dazu:

„Auch Blood Of The Elves präsentiert eine harte Kante, die dem geneigten Blind Guardian Fan eigentlich ziemlich gut gefallen sollte. Mehr als ziemlich gut, würde ich denken. Die Nummer offenbart auf instrumentaler Ebene frühen 90er Charme, der sich super gut mit den Gesangskollagen aus der Opera/Twist Ära verbindet, und beide Epochen fulminant in eine neue Ära für die Band katapultiert. Ein perfekter Hybride. Ich denke, auch dieser Chorus lädt trotz seiner Komplexität zum Mitsingen ein. Was will man mehr? Der von der The Witcher Computerspielserie inspirierte Text verstärkt die Durchschlagskraft dieses Nackenbrechers und auch der von Dirk Behlau produzierte Videoclip passt wie die Faust aufs Auge. Lasst es Euch gesagt sein, The God Machine hat noch einiges mehr zu bieten. Das ist mehr als ein Versprechen. Das ist die ultimative Wahrheit. Stay tuned.“

Blind Guardian live:

04.06. DE Gelsenkirchen – Rockhard Festival

11.06. ES Zamora – Z! Live Rock Fest 2022

23.06. CZ Spálené Poříčí – Basinfire Festival

24.06. IT Verona – Rock the Castle

25.06. FR Clisson – Hellfest

01.07. ES Barcelona – Rock Fest Barcelona

14.07. AT Leoben – AREA 53 Open Air 2022

15.07. DE Neukirchen-Vluyn – Dong Open Air

16.07. LX Esch-sur-Alzette – Rockhal

21.07. GR Athens – Release Athens 2022

31.07. UK Durham – Dominion Festival

05.08. ES Villena (Alicante) – Leyendas del Rock XV

07.08. RO Râșnov – Rockstadt Extreme Fest

19.08. DE Giessen – Giessener Kultursommer

20.08. DE Dinkelsbühl – Summer Breeze Festival

02.09. DE Saarbrücken – Garage

03.09. DE Memmingen – Kaminwerk

04.09. CH Pratteln – Z7

05.09. DE Frankfurt am Main – Batschkapp

06.09. DE Stuttgart – KA

08.09. DE München – Backstage

09.09. DE Dresden – Alter Schlachthof

10.09. DE Neuruppin – Kulturhaus

11.09. DE Berlin – Huxleys Neue Welt

13.09. DE Oberhausen – Turbinenhalle

14.09. DE Köln – E-Werk

16.09. DE Osnabrück – Hyde Park

17.09. DE Osnabrück – Hyde Park

10.-17.10. ES Barca Trencada – Full Metal Holiday @ Iberostar Club Cala Barca

12.10. NL Sittard – Poppodium Volt

13.10. DE Hamburg – edel-optics.de-Arena

Zu Blind Guardian:

1992 veröffentlichen Blind Guardian mit Somewhere Far Beyond das Referenzwerk des deutschen Speed Metal. 30 Jahre später können auch sie das eherne Rad der Zeit nicht zurückdrehen; ihre jüngste Heldenreise The God Machine zeigt aber, wie man den Furor und die Kraft der Jugend spielend zu magischem neuen Leben erweckt.

The God Machine ist das Album, mit dem Blind Guardian ihre ganz persönliche Büchse der Pandora öffnen und sich ihrer Vergangenheit stellen. Als hätten sie den zahlreichen Glanzpunkten ihrer 35-jährigen Karriere einen längst überfälligen Besuch abgestattet und sich von den Geistern ihrer eigenen Vergangenheit inspirieren lassen. Sänger Hansi Kürsch bringt es so auf den Punkt: „Wir haben sehr viel aus unserer eigenen Geschichte aufgegriffen, um auf diesem Fundament ein neues Zeitalter in der ruhmreichen Geschichte der Band einzuläuten.“

Hinter dem überwältigenden, apokalyptischen Cover-Kunstwerk der US-amerikanischen Fantasy-Ikone Peter Mohrbacher wartet ein Panoptikum aus fantastischen Erzählungen und ziemlich düsteren Aussichten. „Man muss die Hoffnung auf dem Album teilweise schon mit der Lupe suchen. Aber sie ist da“, lächelt Hansi Kürsch. „Meine Texte haben mehrere Ebenen. Einige von ihnen kann auch ich erst viel später erkunden.“ Vielleicht ist The God Machine sein persönlichstes Album seit Somewhere Far Beyond, das er damals im Schatten der Trauer über den Tod seines Vaters schrieb.

