Mono Inc., The Book Of Fire Tour 2022 am 14.05.2022 in Hamburg

Event: The Book Of Fire Tour 2022

Bands : Mono Inc., Manntra

Ort: Alsterdorfer Sporthalle, Hamburg

Datum: 14.05.2022

Kosten: 34 Euro VVK, 35 Euro AK

Genre: Dark Rock, Gothic Rock

Besucher: 3500

Veranstalter: FKP Scorpio, No Cut Entertainment

Links: https://mono-inc.com/

https://manntra.hr/

Setlisten:

Manntra

Mono Inc. Heathens Yelena Ori Ori Barren King Intro/Shadows Not Guilty Slave Everlasting Nightmare Louder Than Hell The Book Of Fire Funeral Song Symphony Of Pain Gothic Queen Right For The Devil The Banks Of Eden Boatman Arabia Where The Raven Flies An Klaren Tagen Das Boot/Drum Solo Get Some Sleep After The War /Gary Moore Cover) Zugabe: Welcome To Hell Voices Of Doom Zugabe 2: Kein Weg Zu Weit Children Of The Dark

Nach gefühlt hundert Absagen oder Verschiebungen findet heute das Konzert der Monos in der Alsterdorfer Sporthalle statt. Das Dach ist repariert und so steht dem Konzert nichts im Wege. Die heutige Show eröffnen die Kroaten Manntra, die mir gut gefallen an diesem Abend. Als Anheizer wurde vorweg noch Lotto King Karl angekündigt, der allerdings nur mit ein paar Späßchen das Publikum auf die folgenden Musikacts auflockern soll. Nun ja, kann man machen, und das „Hallo Hamburg“ soll dann später auch mit einem eingeübten „Hallo Oslo“ Martin Engler begrüßen. Das klappt in der Folge auch recht gut, auch wenn man Manntra etwas mehr Spielzeit hätte zukommen lassen können.

Die beginnen kurz nach 20:00 Uhr und dürfen eine gute halbe Stunde spielen. Die Halle wurde um die oberen Ränge verkleinert, sodass die gut 3.500 Zuschauer die Halle voll aussehen lassen. Dazu kommt, es ist das erste Konzert von Mono Inc. in dieser Halle und es sind auch die meisten Zuschauer, die sie als Headliner je hatten. Zunächst sind aber die Kroaten dran und Sänger Marko Matijević Sekul, Gitarrist Marko Purišić, Bassist Zoltan Lečei und Drummer Andre Kert können überzeugen. Sie schaffen es in kürzester Zeit, die Zuschauer warmzuspielen, um Mono Inc. einen leichten Einstieg zu gewähren. Genau das soll ein Support machen und so ist ihr Auftritt eine Werbung für ihre im Herbst stattfindende Headliner Kreatura Tour. Nach dem Opener Heathens und Yelena kommt ihr wohl größter Erfolg Ori Ori. Damit haben sie dann alle abgeholt und der Rest ist fast schon ein Selbstgänger. Sänger Marko wirbelt über die Bühne und auch seine beiden Nebenmänner an den Gitarren sind nicht statisch. Dazu gesellt sich ein freundliches Blau und Rot, das meine Arbeit im Fotograben nicht wirklich vereinfacht. Erst ab Song vier wird es heller, das nutzt dann aber nicht mehr so viel. Aber egal, es geht ja um die Musik. Heute wird es mit jedem Song besser und Manntra erfreuen sich bei den meisten großer Beliebtheit. Mit Everlasting und Nightmare verabschieden sich die sympathischen Kroaten und man darf auf die eigene Tour gespannt sein.

Nach einer relativ kurzen Umbaupause, eigentlich muss nur das Equipment von Manntra abgebaut werden, geht pünktlich das Licht zum Hauptact aus. Die Fotografen werden durch den rückwärtigen Bereich geschleust und dürfen während der ersten vier Songs Bilder machen. Der heutige Abend wird genutzt, um Filmaufnahmen für eine DVD zu machen, und so treffe ich vollkommen unerwartet auf Daniel Payak von Blue Sky Theory (aktuelle Platte hier im Review), der hier in seiner Rolle als Video-Fachmann mit aufzeichnet. Die Freude ist groß, denn immerhin kennen wir ihn und die Band seit einigen Jahren und mit Daniel hatten wir schon oft Kontakt. Dann geht es aber mit einem lauten Knall los und Katha Mia, Martin Engler, Carl Fornia und der neue Bassist Val Perun entern die Bühne. Louder Than Hell und The Book Of Fire vom letzten, der Tour namensgebenden Album (Review hier) und vom vorletzten Album Welcome To Hell eröffnen das Geschehen. Der Lokalmatadorenstatus ist sofort da und die Zuschauer sind schnell aus dem Häuschen. Der „neue“ Bassist steht so cool da, als wäre er bereits seit Jahren Teil der Band. Martin kommt das eine oder andere Mal rüber, um zu zeigen, dass er zur Truppe gehört. Auf der anderen Seite lässt Carl Fornia mit stylisher Sonnenbrille auch nichts anbrennen und seine Klampfe kann nicht nur Riffing, sondern auch feine Soli kommen zur Geltung. Und dann ist da natürlich Katha, die hinter ihrem erhöhten Drumset im Hintergrund hoch über der Bühne thront und die ihr dargebotenen Huldigungen lächelnd wie eine Queen, eine Gothic Queen, entgegennimmt. So wird ihr genau der Song nach dem Funeral Song und dem Klassiker Symphony Of Pain gewidmet, und ihre im Hintergrund wirkende, aber für viele Tracks wichtige Stimme, kommt zum Einsatz. Es folgt Right For The Devil, bei dem in altbekannter Manier mit den Musikern der Vorband gespielt wird. Da gibt es dann das eine oder andere Gesangsduell mit Marko und Martin. Die Zuschauer sind hin und weg und so dürften auf dem Film später viele glückliche Gesichter zu sehen sein. Martin Engler hat sich inzwischen seines Mantels entledigt, denn es ist schon kuschelig warm in der Halle, was die Schweißtropfen auf seinem Gesicht deutlich zeigen. Auch die am Bühnenrand eingesetzten Flammenwerfer sind daran nicht unschuldig, aber es soll ja später auch schön aussehen.

Banks Of Eden wartet dann mit einem weiteren Gitarristen auf. Martin hat sich die Sechssaitige umgeschnallt und verleiht dem Song dadurch mehr Sound. Es folgt Boatman, bei dem eine weitere Überraschung kommt. Die Symphonikerinnen um Felicitas Fischbein stehen links und rechts neben den Drums und verleihen dem Track einen symphonischen Touch. Es gab eine Tour der Monos, bei denen alle Songs in ein symphonisches Gewand gesteckt wurden. Da haben die heute anwesenden Damen ebenfalls mitgewirkt. Heute währt der Einsatz leider nur einen Song. Bei Arabia animiert Martin, mit vollem Körpereinsatz, die Zuschauer zum kollektiven Mitmachen. Das klappt gut, ist aber schweißtreibend. Anschließend hat es Where The Raven Flies zunächst etwas schwerer zu punkten. Er passt nicht direkt hinter so einen druckvollen Song wie Arabia, aber im Laufe des recht langen Songs ändert sich das und die Menge wird von der Magie des Tracks eingefangen. Visuell bewegen sich hinter Katha riesige Flügel eines Raben, dem Symbol der Monos. Martin geht voll in dem Song auf und er kniet sich, im wahrsten Sinn des Wortes, in die Textzeilen. Nach einem explosiven Ende ist erst mal bis auf den anhaltenden Applaus Ruhe. Dann erscheint Martin mit Zigarette und Drink in der Hand auf der Bühne. Seine Frage, ob jemand was rauchen oder trinken möchte, wird aus vielen Kehlen bejaht. Er reicht die Zigarette und den Drink in die erste Reihe, bevor er über die beschissenen vergangenen zwei Jahre laut nachdenkt. Klar ist es für alle nicht einfach gewesen und auch dieses Konzert wurde ja mehrfach verschoben. Nun sind alle happy, dass es wieder losgeht. Dann kommt noch die Geschichte von der einsamen Erna, die an den Folgen der Vereinsamung aufgrund von Zugangsbeschränkungen starb. Das folgende An Klaren Tagen wird dann akustisch nur mit Piano begleitet als Duett mit Katha gesungen. Die kommt in einem gotisch angehauchten langen Kleid auf die Bühne und so erzeugen die beiden einen besonderen Moment, der bei einigen für Gänsehaut sorgen dürfte. Hunderte von Handylichtern erhellen dazu die Halle.

Nach dieser emotionalen Geschichte geht es mit dem obligatorischen Drumsolo von Katha Mia weiter. Das erfolgt immer zu dem Song Das Boot und ihre Drum Maschine leuchtet in mehreren Farben. Links und rechts dürfen dann Carl und Val ebenfalls auf eine große Trommel einschlagen, während Martin Engler von der Bühne verbannt scheint. Es folgen noch Get Some Sleep und das Gary Moore Cover After The War. Dann ist erst mal Schluss, bevor die erste Zugabe mit Welcome To Hell und Voices Of Doom folgt. Da darf dann wieder die Halle lautstark mitmischen. Zweiter Abschied, aber wer die Setlist kennt, der weiß, da geht noch was, und so ist es dann auch. Nach einer etwas längeren Pause folgen noch Kein Weg Zu Weit inklusive eines Meeres an großen schwarzen Luftballons, die über die Zuschauer fliegen und als krönenden Abschluss des Abends kommt? Klar, Children Of The Dark. Angedacht war ja, dass hier die drei dazugehörenden Kinder der Dunkelheit Thilo Koch, Chris Harms und Joachim Witt mit auf der Bühne stehen sollten. Das hat scheinbar nicht geklappt. Aber trotzdem ist der Song immer wieder ein Hinhörer. Somit endet ein schöner Abend mit vielen Hits, aber ohne große Überraschungen. Für die Fans wird es das Ereignis auf DVD geben und für eine schöne Erinnerung sorgen. Insgesamt waren alle zufrieden und haben ihre Monos hier abgefeiert. Es war eben ein richtiges Heimspiel.