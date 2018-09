„Rise Of Chaos“-Festivals

ACCEPT kündigen in Zusammenarbeit mit ihrem langjährigen Partner Continental Concerts die „Rise Of Chaos“-Festivals in Deutschland an! Das Flaggschiff des deutschen Heavy Metals startet eine Festival Reihe, bei der jungen aufstrebenden Bands oder auch Underdogs eine Plattform geboten wird, die auch den Fans zugutekommen soll, indem immer neue Pakete mit interessanten Gruppen geschnürt werden.



Zur ersten Ausgabe dieser „November Festivals“ laden sich die sehr engagierten Heavy-Metal-Legenden niemand geringeren als ORDEN OGAN, REFUGE und MONUMENT ein. Während ORDEN OGAN mittlerweile zur Speerspitze des deutschen Power Metals zählen, warten REFUGE (mit original RAGE Line-Up von 1988 bis 1993) mit leicht thrashigem Ruhrpott-Metal! Fans der alten RAGE-Ära werden hier also auf ihre Kosten kommen. Mit MONUMENT dürfen sich die Heavy-Metal-Begeisterten von alten MAIDEN & PRIEST z.B. auf etwas gefasst machen: die noch relativ jungen Briten zitieren in ihrer Musik mit Liebe ihre alten Helden und sorgen somit für das Flair der 80er!





Die Termine:

01.11.2018 Köln – Live Music Hall

03.11.2018 Wiesbaden – Schlachthof

04.11.2018 Obertraubling – Eventhalle Airport

Kommentare

Kommentare