Blind Guardian: Vorverkauf der Neuauflagen der Alben »Imaginations From The Other Side«, »Nightfall In Middle-Earth« und »A Night At The Opera« startet heute

Die deutschen Progressive Power Metaller BLIND GUARDIAN haben erst kürzlich Neuauflagen ihrer ersten vier Studioalben veröffentlicht und heute startet bereits der Vorverkauf für die nächsten Re-release der Alben »Imaginations From The Other Side«, »Nightfall In Middle-Earth« und »A Night At The Opera«, die am 30. November über Nuclear Blast veröffentlicht werden! Ihr Backkatalog ist sowohl als remixed/remastered 2CD-Digi und schwarzem Vinyl, als auch auf einer jeweils individuellen Vinyl-Farbkonfiguration erhältlich.

Mehr Neuauflagen werden folgen, insgesamt wird es 10 BLIND GUARDIAN Neu-Veröffentlichungen geben.

Sänger Hansi Kürsch kommentiert: „All diese Alben sind nicht nur als wunderschöne 2CD-Digipak-, sondern auch als Gatefold-Vinylversionen erhältlich. Da die Vinylausgaben unseres Backkatalogs über die Jahre seltener geworden sind, habt ihr immer wieder den Wunsch nach Neuauflagen geäußert. Jetzt erfüllen wir euch diesen Wunsch. Die CD-Version enthält zwei Discs: Eine mit modern klingenden Remix und die andere mit der jeweiligen Originalversion – und sie klingen beide großartig. Im Vergleich zum Originalmix haben wir viel mehr Aufwand in den Remix gesteckt, weshalb dieser auch auf für das Vinyl verwendet worden ist. Die Songs klingen frischer, voller und einfach viel spannender, zollen den Originalaufnahmen aber trotzdem Tribut. 100% BLIND GUARDIAN in neuem Gewand – was will man mehr?“

Ebenfalls wurde die zweite History-Episode veröffentlicht, worin die Band über ihre frühen Anfangstage spricht. Hansi Kürsch dazu: „Falls du dich schon immer gefragt hast, wie aus Luzifers offiziellem Nachfolger ein mächtigen Wächter wurde, dann hör zu, was diese sechs Weisen zu erzählen haben. Genießt eine weitere Episode rund um Fakten, Mythen und lang vergessenen Gerüchten.“

Den Clip gibt es hier: https://youtu.be/SVoO-TEx3VA

Falls ihr Teil 1 verpasst habt, seht ihn hier:



Hier eine Übersicht über alle Formate, die ab heute vorbestellt werden können:

»Imaginations From The Other Side« (1995), remixed 2011/2012, remastered 2012

– 2CD-DIGI (remixed/remastered CD+original CD)

– LP in gatefold

Tracklist:

01. Imaginations From The Other Side

02. I’m Alive

03. A Past And Future Secret

04. The Script For My Requiem

05. Mordred’s Song

06. Born In A Mourning Hall

07. Bright Eyes

08. Another Holy War

09. And The Story Ends

Bonus:

10. The Wizard

11. System’s Failing

»Nightfall In Middle-Earth« (1998), remixed 2011/2012, remastered 2012

– 2CD-DIGI (remixed/remastered CD+original CD)

– LP in gatefold

Tracklist:

01. War Of Wrath

02. Into The Storm

03. Lammoth

04. Nightfall

05. The Minstrel

06. The Curse Of Feanor

07. Captured

08. Blood Tears

09. Mirror Mirror

10. Face The Truth

11. Noldor (Dead Winter Reigns)

12. Battle Of Sudden Flames

13. Time Stands Still (At The Iron Hill)

14. The Dark Elf

15. Thorn

16. The Eldar

17. Nom The Wise

18. When Sorrow Sang

19. Out On The Water

20. The Steadfast

21. A Dark Passage

22. Final Chapter (Thus Ends…)

Bonus:

23. Doom

24. The Tides Of War

»A Night At The Opera« (2002), remixed 2011/2012, remastered 2012

– 2CD-DIGI (remixed/remastered CD+original CD)

– LP in gatefold

Tracklist:

01. Precious Jerusalem

02. Battlefield

03. Under The Ice

04. Sadly Sings Destiny

05. The Maiden And The Minstrel Knight

06. Wait For An Answer

07. The Soulforged

08. Age Of False Innocence

09. Punishment Divine

10. And Then There Was Silence

Bonus:

11. Age Of False Innocence (demo)

12. Under The Ice (demo)

Hier könnt Ihr die Alben vorbestellen: http://nuclearblast.com/blindguardian-reissues

