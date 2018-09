Die US Metal Legende VIRGIN STEELE veröffentlicht mit „Seven Devils Moonshine“ ein spezielles 5CD Boxset zum 35jährigen Jubiläum.

Gründer und Mastermind David DeFeis erklärt das komplette Boxset:



Ich möchte noch einmal explizit betonen, dass in diesem Box-Set drei (!) brandneue (!!) Alben enthalten sind, und nicht etwa eine Ansammlung alter Bonustracks, die seit Jahren bei uns in der Schublade lagen. Die drei neuen CDs beinhalten sowohl brandaktuelle eigene Songs, die in den zurückliegenden Monaten komponiert und aufgenommen wurden, dazu brandneu arrangierte Covernummern von Songs, die wir lieben und unserer Meinung nach perfekt zum Stil von VIRGIN STEELE passen, sowie neue Aufnahmen von VIRGIN STEELE-Klassikern, die entweder in einer speziellen Orchesterversion aufgenommen oder hinsichtlich der Instrumentierung auf ihre wesentlichen Bestandteile gekürzt wurden, um sie von einer anderen Seite zu zeigen.

Wie einige von euch vermutlich bereits wissen haben wir in den vergangenen Jahren den gesamten Back-Katalog von VIRGIN STEELE Stück für Stück wiederveröffentlicht und dabei den Scheiben riesige Mengen an Bonusmaterial hinzugefügt. Die beiden letzten Werke dieser Wiederveröffentlichungskampagn e sind nun THE BOOK OF BURNING und HYMNS TO VICTORY. Beiden Alben wurden damals zeitgleich veröffentlicht. Deshalb war unsere Überlegung, es jetzt genauso zu handhaben. Diesmal jedoch inklusive eines brandneuen Albums in einer Art Box-Set.

SPV / Steamhammer ist stolz dieses Boxset am 23. November 2018 incl 5 CDs (insgesamt 88 Songs), wobei 3 CDs komplett neues Material und neue Versionen beinhalten, zu veröffentlichen. In dem Boxset sind noch ein Sticker und ein 24seitiges Booklet mit neuen Lyriks und Photos von David DeFeis enthalten.

TRACKLISTINGS :

CD 1 “Ghost Harvest (The Spectral Vintage Sessions)” Vintage 1 – Black Wine For Mourning



(neues Album)



1. SEVEN DEAD WITHIN

2. GREEN DUSK BLUES

3. PSYCHIC SLAUGHTER

4. BONEDUST (Orchestral Version)

5. HEARTS ON FIRE

6. CHILD OF THE MORNING STAR

7. MURDER IN HIGH-GLOSS RELIEF

8. FERAL

9. JUSTINE

10. PRINCESS AMY

11. WICKED GAME

Clouds Of Oblivion Medley (Tracks 12 & 13)

12. LITTLE WING

13. THE GODS DON’T REMEMBER…

CD 2 “Ghost Harvest (The Spectral Vintage Sessions)” Vintage 2 – Red Wine For Warning



(neues Album)



1. THE EVIL IN HER EYES (Piano & Vocal Version)

2. FEELIN’ ALRIGHT

3. SISTER MOON

Summertime Darkness Suite (Tracks 4, 5, & 6)



4. SWEATING INTO DAWN

5. SUMMERTIME

6. BLACK LEAVES SWIRL DOWN MY STREET

7. RIP OFF

The Gods Are Hungry Triptych (Tracks 8, 9, & 10)



8. THE GODS ARE HUNGRY POEM

9. THE POISONED WOUND

10. THE BIRTH OF BEAUTY

11. PROFESSION OF VIOLENCE…

12. ROCK STEADY

13. NUTSHELL

14. SLOW & EASY “INTRO”

15. JESUS JUST LEFT CHICAGO

Late Night Barroom Hoodoo Medley (Tracks 16, 17, 18, & 19)



16. SOUL KITCHEN

17.WHEN THE MUSIC’S OVER

18. CRAWLING KING SNAKE

19. WHEN THE MUSIC’S OVER “Reprise”

20. IMHULLU

The Drained White Suite (Tracks 21, 22, & 23)



21. AFTER DARK

22. WAKE THE DEAD

23. THE GRAVEYARD DANCE

24. THE TRIPLE GODDESS

25.TWILIGHT OF THE GODS (Live Acoustic Rehearsal Version)

26. TRANSFIGURATION (Live Acoustic Rehearsal Version)

CD 3 “Gothic Voodoo Anthems”



(neues Album)



1. I WILL COME FOR YOU (Orchestral Version)

2. QUEEN OF THE DEAD (Orchestral Version)

3. THE ORPHEUS TABOO (Orchestral Version)

4. KINGDOM OF THE FEARLESS (The Destruction Of Troy) (Orchestral version)

5. THE BLACK LIGHT BACCHANALIA (Orchestral Version)

6. ZEUS ASCENDANT

7. BY THE HAMMER OF ZEUS (And The Wrecking Ball Of Thor) (Orchestral Version)

The Gothic Voodoo Suite (Tracks 8, 9 & 10)



8. RUMANIAN FOLK DANCE No. 3 “PE LOC”

9. DELIRIUM “Excerpt”

10. SNAKESKIN VOODOO MAN (Orchestral Version)

11. THE ENCHANTER

The Fire & Ice Medley (Tracks 12, 13 & 14)



12. BONE CHINA

13. NO QUARTER

14. BONE CHINA “Reprise”



Passion In The French Quarter Medley (Tracks 15 & 16)



15. CHLOE DANCER

16. GENTLE GROOVE

17. DARKNESS-DARKNESS

18. DEATH LETTER BLUES

19. SPOONFUL



CD 4 “Hymns To Victory”



(Re-Release)



1. FLAMES OF THY POWER (From Blood They Rise)

2. THROUGH THE RING OF FIRE

3. INVICTUS

4. CROWN OF GLORY (UNSCARRED) (In Fury Mix)

5. KINGDOM OF THE FEARLESS (The Destruction Of Troy)

6. THE SPIRIT OF STEELE (Acoustic Version)

7. A SYMPHONY OF STEELE (Battle Mix)

8. THE BURNING OF ROME (Cry For Pompeii)

9. I WILL COME FOR YOU

10. DUST FROM THE BURNING & AMARANTH (Orchestral Versions) – Bonus Tracks

11. NOBLE SAVAGE (Long Lost Early Mix)

12. MISTS OF AVALON

13. EMALAITH

CD 5 “The Book Of Burning”



(Re-Release)



1. CONJURTION OF THE WATCHER

2. DON’T SAY GOODBYE (TONIGHT)

3. RAIN OF FIRE

4. ANNIHILATION

5. HELLFIRE WOMAN

6. CHILDREN OF THE STORM

7. THE CHOSEN ONES

8. THE SUCCUBUS

9. MINUET IN G MINOR

10. THE REDEEMER

11. I AM THE ONE

12. HOT AND WILD

13. BIRTH THROUGH FIRE

14. GUARDIANS OF THE FLAME

15. THE FINAL DAYS

16. A CRY IN THE NIGHT

17. QUEEN OF THE DEAD (Nordic Twilight Version) – Bonus Track