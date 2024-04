Army Of Primitives und Djuri Boot: veröffentlichen das offizielle Video zu „Rise Against The Giant”

Army Of Primitives ist das Symphonic-Black-Metal-Projekt von Titus Paar, besser bekannt als Regisseur des Nr. 1-Netflix-US-Openers-Film The Perfect Weapon mit Steven Seagal in der Hauptrolle. Das Projekt hat die erste Single mit dem Titel Rise Of The Giant veröffentlicht, zusammen mit einem atemberaubenden offiziellen Video. In dem Lied arbeitet Titus Paar mit Djuri Boot zusammen, einem Filmkomponisten mit ausgeprägtem Hintergrund in der Metal-Musik. Er hat Spielfilme und Werbespots vertont. Sein Stil basierte schon immer auf epischem Metal und dies ist der erste Schritt in Richtung der Zusammenarbeit mit Army Of Primitives, um einen neuen Stil von Metal-Musik zu schaffen, der auf epischer Filmmusik und Filmgeschichten basiert.

Army Of Primitives und Djuri Boot treffen sich in ihrer gemeinsamen Liebe zu epischen Filmmusiken und der Liebe zur filmischen Black-Metal-Musik der 90er-Jahre. Und wollten erforschen, wie man der Welt des Films und des Metals auf neue Weise begegnen kann.

Das Ergebnis ist eine Reise, bei der wir einem Stamm von Höhlenmenschen folgen, der sich am Tag vor der Jagd versammelt, um ein riesiges weibliches T-Rex zu erlegen, das ihr Schneeland heimgesucht hat.

Der Produktionswert dieses Videos geht in die Höhe, sogar mit Dinosauriern vom ILM-Team, das Jurassic World gemacht hat, und der VFX-Legende Andreas Feix. Eine Starbesetzung, darunter Magnus Samuelsson (Gewinner des Strong Man), Andreas Rylander (Star Wars) und Urban Bergsten (Wikinger-Filmlegende).

Das Lied wird ein Titelsong zu Paars kommendem Dinosaurier-VS-Höhlenmenschen-Film We Hunt Giants sein. Es macht Spaß, einen Black-Metal-Song als Teil eines großen Films zu haben, der vom Regisseur selbst mit seiner einzigartigen Stimme geschrieben und aufgeführt wird. Das Talent von Djuri Boot kommt in diesem Track wirklich zur Geltung, da er alle Instrumente selbst gespielt und Monate damit verbracht hat, diesen Track zu einer Reise, einer Handlung und einem neuen Sound zu perfektionieren, der in dieser Gattung noch nie zuvor gehört wurde.