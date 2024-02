Alterium: stellen Lyricvideo zu neuester Single „Crystalline“ online

Am 8. März 2024 erscheint bei AFM Records das heiß-erwartete Debütalbum von Alterium, der neuen italienischen Power Metal Hoffnung rund um Ausnahme-Sängerin Nicoletta Rosellini (Ex-Kalidia, Walk In Darkness). Of War And Flames kann über https://alterium.bfan.link/of-war-and-flames vorbestellt werden!

Nach ersten vielversprechenden Single-Auskopplungen wie Drag Me To Hell, Siren’s Call, eine epische Coverversion von Sabatons Klassiker Bismarck, dem Album-Titeltrack Of War And Flames oder erst kürzlich Crossroads Inn – ein Song der von dem gleichnamigen, mittelalterlichen Videogame inspiriert wurde – erschien nun ein Lyricvideo zur neuesten Alterium Single, die Power Metal Ballade Crystalline.

Sängerin und Songwriterin Nicoletta Rosellini verrät uns über den Track: „Crystalline zeigt weitere Nuancen auf Alteriums musikalischem Weg. Diese kraftvolle Power Metal-Ballade taucht tief in den Kummer ein, einen geliebten Menschen zu verlieren, während Erinnerungen verewigt werden. Es ist ein emotionaler Song, von dem ich sicher bin, dass es die Seele vieler von euch berühren wird.“

2022 gegründet, besteht Alterium aus Nicoletta und ihren ehemaligen Kalidia– Bandkollegen Paolo Campitelli (Gitarre) und Dario Gozzi (Drums) sowie Gitarrist Alessandro Mammola von Draconicon und Bassist Luca Scalabrin (Altair).

Nachdem sich Kalidias Wege getrennt hatten, entschied sich Nicoletta für einen anderen Ansatz und entfaltet nun schließlich ihr ganzes Potenzial als Sängerin und Songwriterin. Gemeinsam mit Produzent Lars Rettkowitz (Freedom Call) haben Alterium ein bombastisches Debütalbum aufgenommen. Neun klassische Power Metal Songs einschl. der Coverversion von Sabatons Bismarck, machen Of War And Flames zu einem Triumphzug aus eingängigen Refrains, grandiosen Gesangslinien, kraftvollen Sounds, starken Gitarrenriffs, explosiven Drums, majestätischen Chören und fesselnden Grooves, alles gekonnt gemastert von Achim Koehler.

Of War And Flames Tracklist:

01. Drag Me To Hell

02. Siren’s Call

03. Of War And Flames

04. Firebringer

05. Crossroads Inn

06. Shadowsong

07. Crystalline

08. Heroine Of The Sea

09. Chasing The Sun

10. Bismarck

Alterium sind:

Nicoletta Rosellini – Gesang

Paolo Campitelli – Gitarre

Alessandro Mammola – Gitarre

Luca Scalabrin – Bass

Dario Gozzi – Drums

Alterium online:

https://instagram.com/alterium.band

https://www.facebook.com/alterium.band