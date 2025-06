Thousand Below: haben Single mit Video „Palace Of Dread“ veröffentlicht

Die Post-Hardcore-Pioniere Thousand Below kehren mit voller Wucht zurück und veröffentlichen ihre explosive neue Single Palace Of Dread.

Der unerbittliche neue Track, der von Josh Gilbert (Spiritbox) produziert wurde, markiert einen heftigen und kathartischen Wendepunkt für die Band und zeigt eine rohe Intensität, der sich sowohl neue als auch alte Fans nicht entziehen können.

Palace Of Dread erscheint zeitgleich mit der offiziellen Ankündigung des mit Spannung erwarteten vierten Studioalbums Buried In Jade von Thousand Below, das am 8. August über Pale Chord/Rise Records BMG erscheinen wird. Dieses neue Kapitel folgt auf die atemberaubende Veröffentlichung von 2022, Hell Finds You Everywhere, und baut auf den Schwung der Singles Shake und Wrong Again von 2024 auf, die eine frische und ansteckende Kante in den sich ständig weiterentwickelnden Sound einbrachten.

Sänger James DeBerg gibt einen Einblick in die Entstehung von Palace Of Dread und die Aufregung hinter dem Beginn einer neuen Ära für Thousand Below:

„Wir freuen uns unglaublich, Palace Of Dread mit der Welt zu teilen und unser neues Album anzukündigen. Die Arbeit mit zwei verschiedenen Produzententeams für das Album hat eine wunderbare, einzigartige Seite unserer Band zum Vorschein gebracht und wir können es kaum erwarten, dass es veröffentlicht wird. Dieser Song ist die perfekte „brutale“ Ergänzung des Albums und ist bei weitem unser Favorit für die Heavy-Seite unseres Katalogs.“

Buried In Jade ist ein karrierebestimmender Moment für Thousand Below, der fast ein Jahrzehnt klanglicher Erkundung in ein zusammenhängendes und doch vielfältiges Werk destilliert. Das Album überspannt mehrere Klangspektren von krachenden Metalcore-Hymnen und hooklastigen Modern-Pop-Elementen bis hin zu atmosphärischem Rock, gefühlvollen Balladen und den typischen Post-Hardcore-Wurzeln der Band. Es ist ein mutiger Schritt nach vorne – sowohl klanglich als auch thematisch.

Produziert von Austin Coupe (The Devil Wears Prada, Citizen, nothing, nowhere) – sowie und Josh Gilbert auf ausgewählten Tracks (Palace Of Dread, The Quiet And Cold) und abgemischt von Joseph McQueen, fängt Buried In Jade die Essenz der Vergangenheit von Thousand Below ein, während sie kühn in die Zukunft blicken.

Buried In Jade Tracklist:

1. Kerosene

2. Palace Of Dread

3. Save Me (feat. Lø Spirit)

4. Shake

5. The Quiet And Cold

6. Los Angeles

7. The Way Down

8. Wrong Again

9. Feel It End

10. Royal Effect

11. Michelle’s Song

12. Buried In Jade