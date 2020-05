As I Lay Dying: Musik Video „Torn Between“ veröffentlicht

As I Lay Dying aus San Diego haben letztes Jahr ihr siebtes Studioalbum Shaped By Fire über Nuclear Blast veröffentlicht. Heute enthüllt die Band ein Musikvideo zur Single Torn Between. Seht euch das Video hier an:

Letzte Woche hat die Band angekündigt, ihre Burn To Emerge US Tour im Mai und Juni aufgrund der Covid-19-Pandemie zu verschieben. Die Tour wurde auf Februar und März nächsten Jahres verlegt, aber das Line-Up mit Whitechapel und Shadow Of Intent bleibt gleich.

Bereits gekaufte Tickets für die Tour bleiben für die neuen Tourdaten gültig. Mehr Infos zur Tour und VIP findet ihr hier: www.asilaydying.com

Hier die bestätigten Tourdaten:

17.02. USA Tucson, AZ @ Rialto

18.02. USA Flagstaff, AZ @ The Orpheum Theater

19.02. USA Albuquerque, NM @ Sunshine Theater

20.02. USA Odessa, TX @ Dos Amigos

21.02. USA Austin, TX @ Emo’s

23.02. USA San Antonio, TX @ The Aztec

25.02. USA Tampa, FL @ The Ritz Ybor

26.02. USA Ft Lauderdale, FL @ Revolution

27.02. USA Destin, FL @ Rock Destin

01.03. USA Raleigh, NC @ The Ritz

03.03. USA New York, NY @ Gramercy

05. 03. USA Worcester, MA @ The Palladium

06.03. USA Sayreville, NJ @ Starland Ballroom

07.03. USA Albany, NY @ Upstate Concert Hall

09.03. USA Columbus, OH @ The Athenaeum Theatre

10.03. USA Grand Rapids, MI @ 20 Monroe Live

11.03. USA Milwaukee, WI @ The Rave

12.03. USA St. Louis, MO @ The Pageant

13.03. USA Kansas City, MO @ The Truman

14.03. USA Wichita, KS @ Wave

15.03. USA Colorado Springs, CO @ Sunshine Studios

16.03. USA Fort Collins, CO @ Washington’s

17.03. USA Grand Junction, CO @ Mesa Theater

19.03. USA San Francisco, CA @ The Regency Ballroom

20.03. USA Riverside, CA Riverside Municipal Auditorium

Aufgrund der Corona Krise werden auch die ImpericanFestivals, auf welchen As I Lay Dying als Headliner angekündigt wurden, vom April in den September 2020 verschoben.

Die neuen Termine und Line-Ups (unterschiedliches Line-Up in jeder Stadt) sind:

Impericon Festivals 2020



As I Lay Dying

w/ Eskimo Callboy, Bury Tomorrow, Neaera, Lionheart, Your Demise, Jinjer, The Plot In You, Annisokay, Our Hollow Our Home, Kaiba, Landmvrks, Watch Out Stampede, Une Misère, Thousand Below, Orbit Culture

05.09.2020 DE Oberhausen

06.09.2020 CH Munich

11.09.2020 DE Zürich

12.09.2020 DE Leipzig

13.09.2020 AT Vienna

Letzten Monat hat die Band die B-Seite, Destruction Or Strength, von ihren Shaped By Fire Album Sessions veröffentlicht. Der Song ist auf allen Streaming Plattformen und digitalen Music-Shops erhältlich, einschließlich Bandcamp, als ein “pay what you want” Download. Es gibt auch ein T-Shirt mit dem Single-Artwork.

Alle Einnahmen von beiden Artikeln werden gesammelt und an die folgenden Stellen gespendet:

AILD Road Crew

„Reise-Beschränkungen und bewusste Social Distancing Maßnahmen machen Jedem im Bereich von Live Events zu schaffen. Während Touren für eine Band eine wichtige Einnahmequelle sind, ist es für die hart arbeitende und talentierte Crew, die eine Tour überhaupt erst möglich macht, der gesamte Lebensunterhalt. Ein Teil von den Einnahmen geht also an unsere Techniker und Produktionsangestellten, um ihnen ein wenig des finaziellen Drucks zu nehmen, der durch fehlendes Einkommen entsteht. Diese Leute sind für uns wie Familie und wir wollen ihnen so gut wir können durch diese harte Zeit helfen.“

Feeding San Diego

„Nach der Schließung aller Schulen in unserem Bundesstaat, hilft Feeding San Diego aktiv den Schülern, die bisher auf kostenlose oder preisreduzierte Schul-Mahlzeiten als Hauptnahrungsquelle zurückgegriffen haben. Feeding San Diego widmet sich ebenfalls der Bekämpfung von Hunger unter älteren Menschen, Familien mit geringem Einkommen und allen Beschäfigten der Bereiche Pflege, Service und Tourismus, die derzeit unter schweren finanziellen Problemen und Arbeitslosigkeit leiden. Die übrigen Einnahmen werden als Beitrag zu dieser Organisation gespendet, um sie dabei zu unterstützen, den Hunger in unserer Gemeinde zu bekämpfen.“

„Wir wissen, dass diese Zeiten für jeden Probleme bringen, also machen wir niemandem Druck, einen finanziellen Beitrag zu leisten. Daher hoffen wir, dass die Veröffentlichung von neuem Material euch wenigstens etwas Positives in dieser schweren Zeit bringt.

Bleibt gesund und haltet zusammen. Gemeinsam schaffen wir es durch diese Krise“.

Seht euch den Vizualizer für Destruction Or Strength hier an:

https://youtu.be/hFppVvN_BFI

Hört euch Destruction Or Strength hier an, oder downloadet es: nuclearblast.com/asilaydying-dos

Holt euch das Destruction Or Strength Cover Artwork T-shirt hier: asilaydying.bandcamp.com

Nach einem unglaublich starken Comeback mit ihrem aktuellen Album Shaped By Fire (Charts: Deutschland #6, Österrecih #9, Schweiz #15, USA Hard Music #1, Australien #3, UK Rock #4) kehren As I Lay Dying im Herbst zurück auf die europäischen Bühnen.

Seht euch das Musikvideo zu Blinded hier an:

Holt euch die Single digital hier: https://nblast.de/AILD-Blinded

Shaped By Fire wurde von der Band produziert und von Joseph McQueen im Sparrow Sound in Los Angeles, CA gemischt; das Mastering wurde von Ted Jensen im Sterling Sound in Nashville, TN übernommen. Die einzige Ausnahme bildet der Track My Own Grave, der von As I Lay Dying produziert, von Drew Fulk co-produziert und von Adam “Nolly” Getgood gemischt wurde. Das Artwork wurde von Corey Meyers geschaffen.

Das Album sowie begleitendes Merchandise kann ab sofort hier vorbestellt und gehört werden: http://nblast.de/AILDShapedByFire

Shaped By Fire Tracklist:

1. Burn To Emerge

2. Blinded

3. Shaped By Fire

4. Undertow

5. Torn Between

6. Gatekeeper

7. The Wreckage

8. My Own Grave

9. Take What’s Left

10. Redefined

11. Only After We’ve Fallen

12. The Toll It Takes

Mehr zu Shaped By Fire:

Shaped By Fire Offizielles Musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=LdUhTHGR1Tk

Redefined Offizielles Musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=UnQUDQpnG3M

My Own Grave Offizielles Musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=Q0wbyQRRQJA

Album Trailer #1: https://www.youtube.com/watch?v=xtG6uWeFq4w

Album Trailer #2: https://www.youtube.com/watch?v=ohQfQjKqc74

Album Trailer #3: https://www.youtube.com/watch?v=Jpd6OdRa7Ow

Album Trailer #4: https://www.youtube.com/watch?v=WeQHgvCZGrE

Album Trailer #5: https://www.youtube.com/watch?v=rirSbqjUcHc

Album Trailer #6: https://www.youtube.com/watch?v=Y92wOP5Lfvs

As I Lay Dying sind:

Tim Lambesis – Vocals

Nick Hipa – Guitars

Phil Sgrosso – Guitars

Josh Gilbert – Bass Guitar & Vocals

Jordan Mancino – Drums

