Hiroe: präsentieren neue Single „Collider“

Die amerikanische Post-Rock-Band Hiroe hat ihre neueste Single Collider veröffentlicht. Der Song stammt von ihrem mit Spannung erwarteten Debütalbum Wield, das am 20. Juni über Pelagic Records erscheinen wird.

Das neue Video kann hier angesehen werden:

Der Gitarrist von Hiroe, Eric Kusanagi, äußert sich zu dem Song: „Collider is a song that when we play live seems to be a crowd favourite. It’s the longest song in our catalogue, at about ten minutes long, and we wanted to take the listener on a journey that goes through a lot of peaks and valleys.“

Collider ist ein epischer Zehn-Minuten-Track, der die Zuhörer auf eine klangliche Reise in das Herz der modernen Existenz mitnimmt. Der Song spiegelt die oft gegensätzlichen und überwältigenden Anforderungen des Lebens wider. Er verkörpert eine musikalische Darstellung widersprüchlicher Elemente und fängt die Herausforderung ein, die konkurrierenden Prioritäten des Lebens in Einklang zu bringen. Der Track evoziert den Moment, in dem alle Facetten des Lebens aufeinanderprallen, was zu einer tiefgreifenden Konvergenz führt – ganz so, wie es der Titel Collider andeutet.

Wield – Trackliste:

A-Seite

1. The Calm

2. Tides

3. Collider

B-Seite

4. Dancing At The End Of The World

5. The Crush

6. I’ve Been Waiting For You All My Life

Im Jahr 2022 traten Hiroe mit ihrer explosiven Debüt-EP erstmals in Erscheinung, die voller mitreißender Hymnen und ergreifender Klanglandschaften war. Die Band kombiniert die klangliche Weite von Deftones mit der dynamischen Schwere von Bands wie Isis und Caspian und hat bereits früh in ihrer Karriere herausgefunden, wie man majestätisch klingenden Post-Rock kreiert. „Our first album, Wrought was a statement of creation“, erklärt der Hauptsongwriter Eric Kusanagi (Gitarre). Wield ist ein Werk für Fans des gitarrengetriebenen Post-Rock. Von den majestätischen Leads von Tides bis zum epischen Finale von I’ve Been Waiting For You All My Life zeigen Hiroe, dass sie in jeder Hinsicht besser geworden sind, insbesondere in dem Bereich, der in den Herzen der Zuhörer rührt. Wield präsentiert die mutige neue Zukunft, die wir alle in diesen verwirrenden Zeiten brauchen. Eine neue amerikanische Grenze, auf der wir unsere wildesten Träume und kühnsten Ambitionen aufbauen können.

Hiroe – Live-Termine:

Jun 06 – Baltimore – Monument City Brewing

Jun 07 – Washington, DC – The Pocket

Jun 13 – Brooklyn – Gold Sounds

Jun 14 – Boston – Deep Cuts

Jun 20 – Harrisburg – JB Lovedraft’s

Jun 21 – Lancaster – The Upside

Jun 27 – Philadelphia – Kung Fu Necktie

Jun28 – Pittsburgh – Ormsby’s

Jun23 – Indianapolis – Black Circle (Post-Fest Pre-show)

Hiroe sind:

Eric Kusanagi – Gitarre

Jill Paslier – Gitarre

Brian Kong – Gitarre

Jon Seiler – Bass

Dan Sagherian – Schlagzeug

