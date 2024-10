Rats Of Gomorrah: veröffentlichen Debütalbum „Infectious Vermin“ am 17.01.2025

Rats Of Gomorrah veröffentlichen ihr Debütalbum Infectious Vermin über Testimony Records & Videoclip-Premiere.

Testimony Records kündigt stolz das Debütalbum Infectious Vermin des deutschen Death Metal Duos Rats Of Gomorrah an, das am 17. Januar 2025 auf CD, LP, Tape und in digitalen Formaten erscheinen wird.

Gitarrist und Sänger Daniel Stelling und Moritz Paulsen am Schlagzeug waren bereits seit 2009 Teil des international tätigen norddeutschen Death Metal Trios Divide, das 2016 zum Duo wurde. In dieser Formation gelang es den Musikern, die Bolt Thrower, Carcass und Vader als Haupteinflussquellen nennen, einen exzellenten Namen im Death Metal-Underground zu etablieren. Ihr Ansehen in der Szene wuchs sogar so weit, dass Divide nicht nur in ganz Europa, sondern auch in Brasilien, Kolumbien, Chile, Ecuador und sogar in Indien touren konnten. Im Jahr 2022 gewannen sie sogar den deutschen Wettbewerb des Wacken Metal Battle und bekamen einen Slot auf dem größten und bekanntesten Metalfestival dieses Planeten.

Trotz ihres Vermächtnisses und all der harten Arbeit, die nötig war, um ihren Namen zu etablieren, gab sich das Duo nicht damit zufrieden, innerhalb der Grenzen ihrer stilistischen Form zu bleiben. Obwohl sie dem Death Metal treu blieben, begannen sie bereits, ihre Musik rauer und dreckiger zu gestalten, erweiterten ihren Horizont mit Elementen aus Black, Thrash und anderen Einflüssen aus der extremen Musik und fügten sogar eine gesunde Portion Verrücktheit hinzu. Aus Respekt vor ihrem bisherigen Schaffen und um den Veränderungen Rechnung zu tragen, beschlossen die beiden Deutschen, den Bandnamen in Rats Of Gomorrah zu ändern.

Und obwohl Rats Of Gomorrah es ablehnen, einfach nur die müden Klischees eines durchschnittlichen Death Metal-Albums wiederzukäuen, haben sie dieses Schiff nicht komplett verlassen. Sie haben lediglich ein paar Abstecher in Heavy- und Speed-Metal-Gefilde gemacht, die Stimmlage abwechslungsreich gehalten und ein paar scharfe Gewürze wie Crust-angehauchte Riffs und eingängige Refrains hinzugefügt

Einen ersten Eindruck mit dem Videoclip zum Vorabtrack Swarming Death gibt es hier:

Frontmann Daniel kommentiert: „Dieser Track ist eine Verschmelzung von allem, was wir zu bieten haben: viel ‚blegh‘, Grooves, harte Drums und ein eingängiger Refrain! Textlich spinnt Swarming Death die Geschichte unseres Tracks Rats Of Gomorrah (von der Vorgängerband Divide vom Album Oblitherion, 2021) weiter, in dem es um nichts anderes als die Weltherrschaft geht!“

Infectious Vermin Tracklist:

01. Swarming Death

02. Face No Consequence

03. Tails Unknown

04. Narcissus

05. Rise From The Abyss

06. Rattenkönigin

07. Night Orbit

08. Asleep On A Dagger

09. Strychnos

10. Towers, Ropes And Knives

11. Judas Goat

12. Cosmicide

13. Vat Of Acid

Line-up:

Daniel Stelling – Guitars, Vocals

Moritz Paulsen – Drums, Backing Vocals

http://lnk.spkr.media/rats-of-gomorrah-vermin

https://www.facebook.com/ratsofgomorrah

https://www.instagram.com/ratsofgomorrah