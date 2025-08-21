Swallow The Sun: feiern finnischen Grammy-Gewinn mit neuem Video zu “Velvet Chains”

Swallow The Sun feiern ihren ersten finnischen Grammy für das Album The Shining und veröffentlichen dazu ein neues Video zu Velvet Chains. Song und Visuals illustrieren perfekt die musikalische Vielfalt dieses Albums, produziert von Dan Lancaster.
Swallow The Sun beenden den Sommer in Finnland mit einem letzten Highlight: Am 28. August treten sie beim Helsinki Festival auf, um ihr 25-jähriges Jubiläum mit einer einzigartigen Show zu feiern – Between Two Worlds – 25th Anniversary Show. Für eine Nacht verwandelt sich die Huvila in einen Tempel aus Dunkelheit und Licht, in dem die schwersten Schatten und hellsten Melodien der Band in einer selten live erlebten Intensität aufeinandertreffen.
Am 19. und 20. September spielt die Band in Japan als Support von My Dying Bride, im Anschluss geht es nach UK. Zudem steht ab dem 17. Januar die erste Australien-Tour an.
Swallow The Sun live:
Aug 28, 2025 – Helsinki, Finland
Sep 19, 2025 – Shibuya, Japan
Sep 20, 2025 – Osaka, Japan
Dec 12, 2025 – Belfast, United Kingdom
Dec 13, 2025 – Dublin, Ireland
Dec 14, 2025 – Glasgow, United Kingdom
Dec 16, 2025 – Manchester, United Kingdom
Dec 17, 2025 – Bristol, United Kingdom
Dec 18, 2025 – London, United Kingdom
Dec 19, 2025 – Wolverhampton, United Kingdom
Dec 20, 2025 – Nottingham, United Kingdom
Jan 17, 2026 – Perth, Australia
Jan 18, 2026 – Adelaide, Australia
Jan 22, 2026 – Canberra, Australia
Jan 23, 2026 – Sydney, Australia
Jan 24, 2026 – Brisbane, Australia
Jan 25, 2026 – Melbourne, Australia
Mar 27, 2026 – Athens, Greece