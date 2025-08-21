Swallow The Sun: feiern finnischen Grammy-Gewinn mit neuem Video zu “Velvet Chains”

Swallow The Sun feiern ihren ersten finnischen Grammy für das Album The Shining und veröffentlichen dazu ein neues Video zu Velvet Chains. Song und Visuals illustrieren perfekt die musikalische Vielfalt dieses Albums, produziert von Dan Lancaster.

Swallow The Sun beenden den Sommer in Finnland mit einem letzten Highlight: Am 28. August treten sie beim Helsinki Festival auf, um ihr 25-jähriges Jubiläum mit einer einzigartigen Show zu feiern – Between Two Worlds – 25th Anniversary Show. Für eine Nacht verwandelt sich die Huvila in einen Tempel aus Dunkelheit und Licht, in dem die schwersten Schatten und hellsten Melodien der Band in einer selten live erlebten Intensität aufeinandertreffen.

Am 19. und 20. September spielt die Band in Japan als Support von My Dying Bride, im Anschluss geht es nach UK. Zudem steht ab dem 17. Januar die erste Australien-Tour an.

Swallow The Sun live:

Aug 28, 2025 – Helsinki, Finland

Sep 19, 2025 – Shibuya, Japan

Sep 20, 2025 – Osaka, Japan

Dec 12, 2025 – Belfast, United Kingdom

Dec 13, 2025 – Dublin, Ireland

Dec 14, 2025 – Glasgow, United Kingdom

Dec 16, 2025 – Manchester, United Kingdom

Dec 17, 2025 – Bristol, United Kingdom

Dec 18, 2025 – London, United Kingdom

Dec 19, 2025 – Wolverhampton, United Kingdom

Dec 20, 2025 – Nottingham, United Kingdom

Jan 17, 2026 – Perth, Australia

Jan 18, 2026 – Adelaide, Australia

Jan 22, 2026 – Canberra, Australia

Jan 23, 2026 – Sydney, Australia

Jan 24, 2026 – Brisbane, Australia

Jan 25, 2026 – Melbourne, Australia

Mar 27, 2026 – Athens, Greece