Das Jahr 2024 A D ist zu Ende. Nun, Anfang 2025 gehe ich, wie üblich, an unsere Kiste der liegengebliebenen Alben in der Hoffnung, dort den einen oder anderen schwarzen Diamanten zu finden. Auch in diesem Jahr sind dort wieder einige Kleinode, welche zumindest die Veröffentlichung in einem unheiligen Review verdient haben, zu finden.

Wenn man brutalen Deathcore mag, oder eben einen noch etwas brutaleren Deathcore, dann kommt man an Bodysnatcher nicht vorbei. Bodysnatcher haben sich nach dem berüchtigten Killer Ed Gein 2014 in Melbourne, Florida (nicht Australien) gegründet. Ihr letztes Album Bleed-Abide ist bereits von 2022. Am 03.09.2024 haben sie über das Label MNRK Heavy ihre EP Vile Conduct veröffentlicht, die physisch als CD und wie bei MNRK Heavy üblich in deren Shops in verschiedenen Vinylvarianten erhältlich ist.

Bodysnatcher servieren wütende und extreme Musik, voller Brutalität und Aggression. So ist auch Vile Conduct eine Veröffentlichung, die den Fan einfach nur platt macht. Sechs Songs (wobei Confession nur ein halbminütiges Sample ist) mit unheimlicher Atmosphäre und erdrückenden Breakdowns sind es, die auch diese EP zu einem Muss für Extreme Metal / Metalcore Fans machen. Die Formation um Frontmann Kyle Carter geht dabei unnachgiebig und brachial zu Werke. Mit den Worten „I’ve bled before, I’ll bleed again“ eröffnet Fronter Kyle die EP und es folgt unerbittliche Aggression, die den geneigten Fan befällt. Tempowechsel und ein gewisser Groove lassen nicht nur bei Infested keine Langweile aufkommen. Bis zum letzten Song Say Goodbye gibt es eigentlich nur pure Verwüstung. Beim vorletzten Song Murder8 darf sich Hatebreed-Frontmann Jasta als Gast am Mikro noch daran beteiligen.

Also alles richtig geil, nur die Länge der EP nicht (was zwangsläufig zu Abzügen in der B-Note führt). Das ist halt bei EPs einfach so! Mancher Doomsong ist länger als solch eine EP, hier sind wir allerdings im Deathcore verankert. Für den Fan, der nicht länger auf ein Album warten möchte, mag das ok sein, ein Album dürfte allerdings trotzdem her.

