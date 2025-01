Löanshark: präsentieren „Another Man In The Trunk“ Videosingle vom kommenden Studioalbum

Am 14. Februar 2025 veröffentlicht das Heavy Metal-Trio Löanshark ihr mit Spannung erwartetes, neues Studioalbum No Sins To Confess über ROAR. Album Vorbestellungen sind hier möglich: https://loanshark.rpm.link/nosinspr

Nach ersten Single-Auskopplungen, dem Album-Opener Electric Shockin‘ Waves sowie The City Goes Fast, erschien nun ein Musikvideo zu ihrem neuesten Album-Anheizer, Another Man In The Trunk!

Über den Song schreibt die Band: „Mit seinen hämmernden Riffs, seinem rasenden Tempo und seinen eindringlichen Refrains versetzt euch der Track in die Rolle eines wahren Kredithais, dessen Botschaft klar ist: Ich bin der Boss in dieser Stadt, also versuch nicht, mich herauszufordern oder den Helden zu spielen, wenn du nicht geknebelt in einem Kofferraum enden willst …“

