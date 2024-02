Freedom Call: kündigen neues Album an und veröffentlichen Titeltrack plus Video

Ein Albumtitel, der gleich in doppelter Hinsicht perfekt passt: Silver Romance heißt die neue Scheibe der süddeutschen Melodic-Powermetaller Freedom Call.

Der Name symbolisiert nicht nur das 25-jährige Bestehen der Band – von Sänger/Gitarrist und Bandgründer Chris Bay augenzwinkernd als „unsere Silberhochzeit“ bezeichnet –, sondern trifft auch inhaltlich zu: „Dem Edelmetall Silber werden Eigenschaften wie Klarheit, Freiheit und Leichtigkeit zugeschrieben“, erklärt Bay und fügt hinzu: „Außerdem soll Silber das Selbstbewusstsein und die Fantasie stärken können. Allesamt Attribute, die auch zu Freedom Call passen und die wir sowohl musikalisch als auch textlich in unsere neuen Songs mit einfließen lassen.“

Mehr als ein Dutzend neuer Stücke haben Chris Bay und seine Bandkollegen Lars Rettkowitz (Gitarre), Francesco Ferraro (Bass) und der nach einer privaten Auszeit zurückgekehrte Ramy Ali (Schlagzeug) für Silver Romance aufgenommen. Ohne bereits zu viel zu verraten: Es ist das bis dato abwechslungsreichste und farbenfrohste Album der Bandgeschichte.

Veröffentlicht wird Silver Romance als CD, Doppel-LP, Box-Set und digitaler Download am 10. Mai 2024 über Steamhammer/SPV, bereits wenige Tage später starten Bay und Co. ihre 2024er Konzertaktivitäten.

Um den Fans die Wartezeit bis dahin zu versüßen, werden vorab gleich vier Singles ausgekoppelt: Heute startet die Reihe mit dem Titeltrack Silver Romance inklusive eines Making-Of-Videos, am 20. März und 10. April folgen In Quest Of Love bzw. High Above jeweils mit Lyric-Clips. Zwei Tage vor dem Album-Release, genauer gesagt am 8. Mai 2024, rundet dann der Song Supernova mit einem sehenswerten Video das Single-Quartett ab.

Silver Romance Tracklist:

1. Silver Romance

2. Symphony Of Avalon

3. Supernova

4. Infinity

5. Out Of Space

6. Distant Horizon

7. In Quest Of Love

8. Blue Giant

9. Meteorite

10. Big Bang Universe

11. New Haven

12. High Above

13. Metal Generation

Silver Romance erscheint am 10. Mai 2024 über SPV/Steamhammer als CD Digipak Version, 2LP gatefold Version, limitiertes Box Set, exklusives Bundle im Steamhammer Shop mit Shirt, Download und Stream: https://FreedomCall.lnk.to/SilverRomance

Freedom Call live 2024:

09.05. München – Backstage

10.05. Memmingen – Kaminwerk

11.05. Stuttgart – Im Wizemann

16.05. Nürnberg – Hirsch

17.05. Wacken – LGH

18.05. Siegburg – Kubana

23.05. Aschaffenburg – Colos-Saal

24.05. Leipzig Hellraiser

25.05. Karlsruhe – Substage

30.05. Augsburg – Spectrum

31.05. Duisburg – Rage Against Racism

01.06. Burglengenfeld – VAZ

30.08. Wennedach – Rock am Glois

21.09. Dotternhausen – Upper Saw Festival

