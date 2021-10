Green Machine: kündigen neues Bier Metal-Album an

Am 12. November erblickt Beer Metal das Licht der Welt, vorab gibt es eine Single der Rocker aus Niedersachsen.

This is Einbeck, not L.A.! – oder so ähnlich! Green Machine setzen sich die Sonnenbrillen auf, drehen die Verstärker hoch und stellen das Bier kistenweise kalt. Das erste Full Length der Metalband steht in den Startlöchern für den 12. November 2021. Green Machine sind eine dieser Bands, die man auf einem wilden Festival, auf dem sich Jeanskutten und Biertuschen tummeln, entdecken möchte. Fett produzierte Riffs im Biker-Rock Stil mit mal cleanen, mal geshouteten Vocals.

Das neue Album Beer Metal ist allerdings nicht nur einfache Partymusik; Songs wie die kommende Single Invasive Species sind nicht nur textlich sozialkritisch, sondern auch musikalisch divers. Er erinnert teils an alte Volbeat oder Death Rock im Stil von Alien Sex Fiend oder Crimson Ghosts.

Insgesamt ein Headbanger-Werk das die Autoboxen auf der Fahrt zum und die Bluetooth Boxen auf dem Camping des Festivals bereichern wird und auch hoffentlich bald wieder auf der Bühne aufgeführt wird.

Eine Single ist bereits draußen, die bezeichnende Rockhymne Beer Baptized:

https://www.youtube.comwatch?v=k0JK3uFXFJc