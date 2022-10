Spectral Wound und Hellripper am 18.10.2022 im Urban Spree Berlin

Event: Hellripper und Spectral Wound Tour 2022

Bands: Hellripper, Spectral Wound

Ort: Urban Spree Berlin

Datum: 18.10.2022

Genre: Black Metal

Dienstagabend, 18. Oktober 2022. Mal wieder bin ich unterwegs, um für Time For Metal von einem Konzert zu berichten. Diesmal wird es etwas undergroundiger. Die Schwarzmetaller Ein-Mann-Combo Hellripper aus Schottland ist zusammen mit den Kanadiern von Spectral Wound auf Europatour. Das ist schon irgendwie etwas Besonderes, denn selten ist vor allem letztere Band in unseren Kreisen unterwegs. Spectral Wound konnten dieses Jahr zwar schon auf Festivals erlebt werden, auf Tour sind sie schon allein wegen ortstechnischer Gründen eher weniger in Europa. Heute ist es aber so weit und die Bands machen Halt im schönen Berlin. Die Location des Urban Spree ist klein und gemütlich. Allerdings ist sie sicher auch im Sommer mit dem dazugehörigen Biergarten eine tolle Location für Underground-Konzerte. Wir waren hier noch nicht, werden das Programm aber mal im Blick behalten.

Entgegen aktueller Vorverkaufsprognosen ist der heutige Abend restlos ausverkauft. Der Konzertsaal fasst aber auch nicht viele Menschen. Dennoch spricht es für die Bands, denn parallel finden in diversen Berliner Konzertlocations andere Metalabende statt. Wir erkämpfen uns einen Platz an der Seite der ersten Reihen und genießen einen wunderbaren Blick auf die Bühne. Hellripper eröffnen den Abend um 21 Uhr. Da es sich alleine auf einer Bühne etwas schwer macht, komplexe Metalsongs mit klassischer Metalinstrumentenbesetzung zu performen, hat sich der Kopf hinter Hellripper, James McBain, drei weitere Musiker mit ins Boot geholt. Eine ganze Ladung Nebel hüllt die Vier ordentlich ein. Bilder machen wird heute schon mal nicht so leicht. McBain ist bei Peaceville Records unter Vertrag und wird von Magazinkollegen hoch gelobt. Wir können dies schon bei den ersten Minuten des heutigen Sets gut nachvollziehen. Die Energie schwappt sofort ins Publikum über und es entwickelt sich schnell ein kleiner Moshpit, was bei Black Metal ja auch nicht immer selbstverständlich ist. Bühnenpräsenz besitzt nicht nur der Kopf hinter Hellripper. Auch den Musikern der heutigen Bandbesetzung sieht man die Spielfreude wahrlich an. Nach knapp einer Stunde ist der Auftritt auch schon vorüber. Kam uns viel kürzer vor und gerne hätten wir noch etwas zugehört und mit geheadbangt.

Doch eigentlich sind wir für den zweiten Act des heutigen Abends hier. Die kanadischen Black Metal Legionäre haben sich den guten alten, nennen wir es mal, traditionellen Black Metal Klängen verschrieben. Von Experimenten oder untypischen Einflüssen halten sie nicht viel. Müssen sie aber auch überhaupt nicht, denn was hier auf der Bühne abgeliefert wird, kommt wunderbar ohne Schnickschnack aus. Wer auf True Norwegian Black Metal steht, der ist bei Spectral Wound bestens aufgehoben. Müsste man den Auftritt in drei Worte fassen, wären diese sicher: böse, düster und satanisch. Kurz gesagt – großartig! Spectral Wound können es locker mit Größen des Genres aufnehmen und hier und da kann man auch so ein wenig von einigen skandinavischen Kollegen heraushören, die hier wahrscheinlich Vorbild stehen. Natürlich wird auch hier auf eine ordentliche Portion Nebel und minimaler Beleuchtung nicht verzichtet. Für die Stimmung natürlich perfekt, wer hier aber mit einer Kamera versucht, den Moment einzufangen, wird wie bei vielen Black Metal Konzerten vor eine Herausforderung gestellt. Das ist aber auch gar nicht so schlimm, Spectral Wound sollte man sowieso einfach genießen. Das tut das Publikum im Urban Spree auch ausgelassen und feiert die Kanadier mit ordentlich Jubel und in die Höhe gestreckten Fäusten bzw. Metalhörnern. Auch hier vergeht eine Stunde viel zu schnell, und leider ohne Zugabe verabschieden sich Spectral Wound von der Bühne. Dafür konnten wir aber kurz noch mit Sänger Jonah plaudern. Dieser bedankt sich zum Abschied bei uns für den Konzertbesuch und wir uns bei den Veranstaltern für diesen gelungenen Abend.