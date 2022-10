Shaam Larein: veröffentlichen neue Single „Sticka En Kniv I Världen“

„I came to wonder, why do we surrender ourselves to a screaming universe?

If you are willing to sacrifice your own strength over this life, then you are the greatest fool.“ – Shaam Larein

Post Punk Atmosphäre und avantgardistischer Doom Metal mit Goth Rock Einflüssen. All das vereint die schwedische Band Shaam Larein auf ihrem kommenden Album Sticka En Kniv I Världen. Es ist der Nachfolger ihres, von der Kritik gelobten Debütalbums Sculptures aus dem Jahr 2020, und verspricht erneut hinreißend düstere, schwere sowie mysteriöse Klangwelten. Neben ersten Erfolgen wie ein umjubelter Auftritt beim legendären Roskilde Festival, bekennt sich auch Singer/Songwriterin Chelsea Wolfe als ein Fan der Band.

Sticka En Kniv I Världen erscheint diesen Winter am 09.12. über das finnische Label Svart Records, die sich bereits mit Bands wie Messa, Green Lung und Beastmilk einen guten Ruf als Entdecker erarbeitet haben. Der außergewöhnliche Bandname kommt von der gleichnamigen Sängerin der Band. Shaam Larein hatte viele Berührungspunkte mit altrussischer Kunst und russischen Filmen, wie zum Beispiel denen von Andrei Tarkovsky. Auch Theater Schauspielkunst, sowie ihre syrischen Wurzeln, spielen eine entscheidende Rolle. Diese Inspirationen machen sich im Songwriting und auch im visuellen Bereich der Band bemerkbar.

Der Song I Have No Face versetzt den Hörer in ungewohnte Lage. Shaam Larein sagt dazu: „Du stirbst von außen und dann auch noch von innen. Wie ein Funke Hoffnung, der aber einfach nicht ausreicht. Wenn man kein Gesicht hat, dann bist du blind. Allerdings nur außen und das innere versucht weiter zu überleben als würde es sich mit starkem Verlangen an etwas halten. Verlangen ist nämlich Hoffnung. Es besteht immer eine Mischung aus Passion und Aggression“.

Die Mischung aus Siouxsie Sioux und Lisa Gerrard aus Dead Can Dance, kreiert eine Atmosphäre, die sich in einem kontrollierten Chaos irgendwo zwischen Traum und Realität bewegt.

In Zusammenarbeit mit Pelle und Gottfrid Åhman, die beide Teil der schwedischen Metalband In Solitude waren, entstanden Cover und Musikvideos für das kommende Album. Sticka En Kniv I Världen ist für Larein das endlich gefundene Licht in einem dunklen Meer. „Man muss die Melancholie manchmal einfach akzeptieren und die Schönheit daran sehen“, so Larein.

Sticka En Kniv I Världen Tracklist:

1. Sticka En Kniv I Världen

2. Flesh of Gold

3. Beware the Duchess

4. I Have No Face

5. Murderer

6. Caress My Thoughts

7. Leave Me Here To Die

8. Massacre

